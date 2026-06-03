باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل خاتمی مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در حاشیه بازدید از یکی از نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه برق سراسری در شهرستان زرین دشت در استان فارس، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی کشور با محوریت سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ایران (ساتبا) و همچنین تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اتصال به شبکه از سوی شرکت توانیر، تعداد ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی با ظرفیت هر واحد ۳.۲ مگاوات و مجموع ظرفیت ۳۲ مگاوات در شهرستان زریندشت در مدت زمانی کمتر از یک سال احداث، تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شد که از حیث تعداد و ظرفیت، مقام اول را در بین شهرستانهای کشور به خود اختصاص داده است.
او افزود: اجرای این پروژهها در چنین بازه زمانی کوتاهی، حاصل تعامل و همافزایی مطلوب میان دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان و استان بوده و الگویی موفق برای توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر در کشور محسوب میشود.
خاتمی با بیان اینکه هم اکنون شهرستان زریندشت به عنوان شهرستان پیشگام کشور در احداث، تکمیل و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی دولتی در قالب طرحهای تولید در توزیع معرفی شده است، به نقش مؤثر هماهنگیهای بینبخشی در تحقق این طرحها اشاره کرد.
او گفت: کارگروه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با محوریت فرمانداری شهرستان زریندشت و همکاری ادارات منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، امور اراضی و سایر دستگاههای ذیربط در سطح شهرستان و استان، با اتخاذ تدابیر ویژه و همسویی با سیاستهای دولت به ویژه استاندار فارس در حوزه توسعه انرژیهای پاک، توانست زمینه اجرای این پروژههای مهم را فراهم کند.
مدیردفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه اظهار داشت: براساس برنامهریزیهای انجامشده و تدابیر اتخاذشده، حداقل ۱۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی تا پایان سال جاری در شهرستان زریندشت احداث و به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد که این امر جایگاه شهرستان را به عنوان یکی از قطبهای تولید انرژی خورشیدی کشور بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
خاتمی در پایان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این نیروگاهها نقش مؤثری در کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشیها، مدیریت پیک بار و همچنین جلوگیری از انتشار آلایندههای زیستمحیطی و گازهای گلخانهای خواهد داشت و گامی مهم در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و امنیت انرژی کشور به شمار میرود.
منبع: شرکت توزیع نیروی برق فارس