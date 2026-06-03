شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی یک سیستم حمایتی است که توسط سازمان تامین اجتماعی برای افراد شاغل و کارگران ارائه می‌شود که هدف اصلی آن فراهم کردن درآمدی پایدار برای افراد در دوران بازنشستگی است. این بیمه با هدف تأمین امنیت مالی در دوران بازنشستگی طراحی شده و شامل مزایایی مانند مستمری بازنشستگی، خدمات درمانی و کمک‌هزینه‌های خاص می‌شود.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما بعد از گذشت سه ماه از سال افزایش حقوقی برای آنها صورت نگرفته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وخسته نباشید خدمت شما زحمت کشیده لطفا متن فوق را رسانه‌ای کنید تا حق بازنسستگان تامین اجتماعی اجحاف نشود. ۳ماه ازسال گذشته وهنوزاقدامی برای افزایش حقومان نشده حالا هم زمزمه منابع میکنند که این ماه هم نمی‌توانیم اعمال افزایش حقوق داشته باشیم خواهشا رسیدگی کرده ماهنوزداریم باحقوق سال گذشته امرمعاش می‌کنیم با تشکر

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برچسب ها: تامین اجتماعی ، سوژه خبری ، بیمه بازنشستگان
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