باشگاه خبرنگاران جوان -متن بیانیه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به مناسبت سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام (ره)به این شرح است:
نیمه خردادماه، تجلیگاهِ دو واقعۀ ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ این ایام یادآور قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است که بذرِ انقلاب را در خاکِ کشور توسط امام خمینی نشانده شد و با رهبریهای الهی آن سالک الیالله (ره) به درختی تناور بدل گردید، و همزمان گرامیداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی همان معمار کبیر است که با پایهگذاری این نهضت جهانی، پژواک حقیقت را در سراسر گیتی طنینانداز کرد
امروز در خرداد ۱۴۰۵، ما در شرایطی یاد و نام امام راحل را زنده نگه میداریم که انقلاب اسلامی، پس از حدود ۳۶ سال هدایت داهیانه و ایستادگی بیبدیل خلف صالح ایشان، «امام شهید»، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، از سهمگینترین گردنههای تاریخ ایران عبور کرده است.
ملت بزرگ ایران، امروز در حالی سوگوار ارتحال بنیانگذار خویش است که همزمان، داغ جگرسوز فراق آن رهبر حکیم و شهید و فرماندهان سرافراز و مردم مظلومی را بر دل دارد که در جریان «جنگهای تحمیلی دوم و سوم»، جان عزیز خویش را فدای استقلال و عزت میهن نمودند؛ نبردهایی که بار دیگر ثابت کرد دشمنان قسمخورده این مرز و بوم، در برابر اراده پولادین این ملت، راهی جزپذیرش شکست ندارند.
در این شبها و روزها، که خیابانها و میادین شهرها و روستاهای ما، میعادگاه تجمعهای شبانه و پرشور مردمی است که برای صیانت از «استقلال، عزت و اقتدار» ایران اسلامی به صحنه آمدهاند این حضور حماسی، درس عبرت انگیزی به آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی داد که فراموش ناشدنی باقی خواهد ماند.
امروز پرچم استقامت این سرزمین به دست مردمانی به اهتزاز درآمده است که نشان دادند حتی در سختترین روزها، تحت هیچ شرایطی از آرمانهای بلند خود عقبنشینی نخواهند کرد.
خرداد امسال در حالی فرا رسیده است که علیرغم توطئههای دشمنان، مسیر نورانیای که امامین انقلاب ترسیم نمودند، با صلابت تداوم یافته و پرچم این نهضت عظیم، اکنون به دست فرزند صالح آنان، رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله حاج سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) برافراشته مانده است و مسیر انقلاب با قوت، حکمت و تدبیر ایشان همچنان پرشتاب ادامه دارد و امید دلسوزان انقلاب و وحشت دشمنان را برانگیخته است.
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، ضمن گرامیداشت این ایام و ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب از ۱۵ خرداد تا جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، اعلام میدارد:
۱. در شرایط حساس و سرنوشتساز امروز، وظیفه بنیادین همگان، تبعیت کامل و مخلصانه از فرامین و رهنمودهای رهبر عالیقدر، حضرت آیتالله حاج سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) است.
۲. وحدت و انسجام ملی، رمز پیروزی در جنگهای تحمیلی گذشته و شرایط حاضر است؛ لذا بر تمامی جریانهای وفادار به انقلاب فرض است که با کنار گذاشتن اختلافات، حول محور ولایت برای سربلندی ایران اسلامی مجاهدت کنند.
۳. خون مطهر «امام شهید» و فرماندهان شهیدمان، جبهه مقاومت را به قلب مراکز قدرت جهانی منتقل کرده و امروز فریاد استقلالطلبی ایران، لرزه بر اندام نظام سلطه انداخته است.
مجمع هماهنگی پیروان امام ورهبری همراه با مردم وفادار وسلحشور در صحنه پیمان میبندیم که تا آخرین قطره خون، در پاسداری از میراث امام راحل (ره) و امام شهید، تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا، این پرچم را به دست صاحب اصلیاش، حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) برسانیم.
سلام بر امام خمینی ره،
سلام بر امام شهید
و سلام بر رهبر فرزانه انقلاب.
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم
۱۳ خرداد ۱۴۰۵