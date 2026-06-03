رئیس سازمان اورژانس استان تهران گفت: با توجه به تلاقی عید غدیرخم با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی، اورژانس استان تهران با ۱۲۵ دستگاه آمبولانس و ۱۷۰۰ نفر در کنار مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد اسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس استان تهران گفت: با توجه به تلاقی عید غدیرخم با بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اورژانس استان تهران با ۱۲۵ دستگاه آمبولانس، ۸۵ دستگاه موتور لانس و دو فروند بالگرد در کنار مردم خواهد بود. 

به گفته وی، همچنین ۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۷۰۰ نفر از پرسنل اورژانس در میدان حضور دارند.

توکلی تصریح کرد: در این مسیر خدمت، جمعیت هلال احمر، بخش خصوصی و معاونت درمان ارتش، سپاه و فراجا همراه ما در کنار مردم خواهند بود.

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برچسب ها: اورژانس 115 ، ارتحال امام خمینی (ره)
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سلام،یه امکاناتی به شمال کشور بدین،شهرهای مسافر خیز و دور از مرکز استان با اینهمه جمعيت شناور،امکانات درمانی مناسبی ندارن،
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