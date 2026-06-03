باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه رصد و پایش موضوعات اقتصادی استان فارس که با میزبانی از اعضای کارگروه اقتصادی و تجاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان برگزار شد با تاکید بر اینکه توقف تبادل آتش به معنای پایان جنگ نیست و فقط شکل جنگ تغییر کرده است، به تشریح عوارض مستقیم درگیریها بر اقتصاد کشور پرداخت.
او با اشاره به هدف قرار گرفتن واحدهای تولیدی کشور و محاصره دریایی، گفت: با اختلال در ترانزیت مسیرهای دریایی که پیشتر تامینکننده ۸۰ تا ۹۰ درصد واردات و صادرات کشور بود و استفاده از به خطوط ریلی و جادهای، هزینه حملونقل حداقل ۵ برابر افزایش یافته است؛ این چالشها، در کنار سایه تحریمهای پیشین و از طرفی وظیفه اداره و توسعه همزمان کشور واقعیاتی است که باید در شرایط فعلی آنها را در عرصه مدیریت در نظر گرفت.
مقام عالی دولت در فارس، با تشریح بازسازی پس از جنگ، تاکید کرد: آسیبهای اقتصادی ناشی از جنگ به مراتب عمیقتر از تخریب زیرساختهای فیزیکی است.
امیری با ارجاع به تجربیات بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم و دوران پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، لزوم تدوین پارادایمهای جدید اقتصادی متناسب با شرایط پیشرو و «بازسازی اقتصادی» را امری حیاتی دانست.
او با مقایسه جنگ تحمیلی هشت ساله با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به پیچیدگیهای بیسابقه نبردهای نوین اشاره کرد.
به گفته استاندار فارس، در حالی که در جنگ هشت ساله محوریت تخریبها در نوار مرزی متمرکز بود، در جنگهای اخیر تمام جغرافیای کشور و شریانهای اقتصادی درگیر شدند؛ موضوعی که ضرورت یک برنامه بازسازی اقتصادی جامع و متمایز را ایجاب میکند.
امیری در بخشی سخنان خود، با تقدیر از جانفشانی نیروهای مسلح و امنیتی در برابر دشمن، اکنون را زمان نقشآفرینی بیش از پیش مردان میدان اقتصاد دانست.
او با خطاب قرار دادن مدیران اجرایی به عنوان فرماندهان لشکرهای اقتصادی، از آنان خواست تا با جوانمردی و ایثار، همچون گذشته پای کار مردم باشند.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه فضای کنونی نیازمند فرایند و ساختار مشخص در شرایط جنگی است، دستور تشکیل «قرارگاه اقتصادی استان» را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی صادر کرد.
امیری با تفکیک وظایف ملی و استانی، خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از گرانیها ریشه در عوارض جنگ دارد، اما برخی پدیدهها نظیر تعدیل نیروی کار در واحدهای صنعتی و صنفی، ناشی از جو روانی است و سهم جنگ در آنها باید به دقت تفکیک و مدیریت شود.
او با تقدیر از کسب مقام اول اداره کل صمت فارس در حوزه نظارت و بازرسی و افزایش تعداد بازرسان با تزریق ۱۳۸ نفر در پیش از جنگ رمضان، دستور داد تعداد این بازرسان به ۲۰۰ نفر افزایش یابد.
نماینده عالی دولت در فارس، عبور از نظارتهای سنتی ضروری دانست و پیشنهاد داد با استفاده از تکنولوژیهای نوین و آنالیز دقیق قیمت تمامشده برای ۱۰ قلم کالای اساسی در سبد خانوار، سود مشروع فروشنده تعیین و قیمتهای نهایی برای دقت در نظارت و مسدود کردن روزنههای خطا اعلام شود.
امیری با بیان اینکه پدیده «احتکار» دارای مشخصاتی است که تشخیص آن بر عهده قاضی است، نه صرفا مامور کاشف، در توصیهای اکید به نهادهای نظارتی، خواستار پرهیز از برخوردهای هیجانی با بازار و حفظ حرمت تجار و صاحبان مشاغل شد.
او با یادآوری این موضوع که نباید در گرانیها صرفا به فروشنده خرد فشار آورد، نگاه جامع به زنجیره تامین و مورد توجه قرار گرفتن کل فرایند تولید تا توزیع را در نظارت و بازرسی مهم دانست.
استاندار فارس همچنین، دستور برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت دانههای روغنی و کارخانجات استان برای تامین بخشی از روغن مصرفی، بهرهگیری از ظرفیت سه استان مرزی همجوار برای تامین کالا و همچنین پیگیری جدی تامین برق شهرکهای صنعتی را صادر کرد.
امیری با استقبال از پیشنهادهای کارگروه اقتصادی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان فارس، ایجاد فرایندی برای دریافت و بررسی مستمر این ایدهها و سایر کارشناسان متخصص و دلسوز استان را خواستار شد.
یکی از مهمترین محورهای این نشست، پیشبینی موج بازگشت و مهاجرت سرمایههای ایرانیان و فارسیهای مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل فشارهای ناشی از جنگ بود.
استاندار فارس از تدوین ۶۴ بسته سرمایهگذاری بینام ویژه خبر داد و بر لزوم حذف بروکراسیهای زائد اداری و تعیین فرمتها و زمانبندیهای مشخص برای تسهیل ورود این سرمایهها به استان تاکید کرد.
امیری دستور ایجاد چند کارگروه تخصصی و عملیاتی را بر اساس پیشنهادهای اخذ شده از جلسات کارشناسی، شامل «امنیت غذایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «اشتغال»، «انرژی»، «عملیات مالی و بانکی»، «گمرک» و مهمتر از همه «کارگروه رسانه و عملیات روانی» را ذیل قرارگاه اقتصادی استان صادر کرد.
در ابتدای این نشست مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی، گزارشی از برگزاری چهار جلسه پیشین کارگروه رصد و پایش موضوعات اقتصادی استان ارائه کرد.
همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل امور مالیاتی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیر کل تعزیزات حکومتی و معاون سازمان جهان کشاورزی شرایط اقتصادی موجود و وضعیت ذخایر استراتژیک استان را تشریح کردند.
همچنین عبدالرضا وجدیان مدیر کارگروههای راهبردی دفتر نماینده ولی فقیه در استان فارس و احمدعلی افکاری مسئول کارگروه اقتصادی و تجاری به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند.
منبع: استانداری فارس