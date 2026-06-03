باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید محمد سعیدی طی سخنانی در مراسم خطبه خوانی خادمان و تکریم خدام بازنشسته حرم بانوی کرامت در آستانه عید غدیر خم اظهار داشت: خداوند متعال بسیار این روز را مهم دانسته و از زبان نبی خدا به مردم ابلاغ فرموده و طبق روایت «عید الله اکبر» است.

تولیت حرم بانوی کرامت با اشاره به اینکه در خصوص عید غدیر آیات متعددی در سوره مائده وارد شده است، افزود: در آیه سوم سوره مبارکه مائده بعد از آنکه رسول خدا امر خداوند را اطاعت و حضرت علی علیه‌السلام را به مردم معرفی کردند تصریح می‌کند که با این عمل، کفار از دین اسلام مأیوس شدند.

وی افزود: دشمنان امید بسته بودند بعد از رحلت رسول خدا دیگر این راه ادامه نخواهد داشت؛ اما نصب حضرت علی علیه‌السلام مایه ناامیدی کفار شد و تمامی عناوینی که در خطبه غدیر به حضرت علی علیه‌السلام نسبت داده شده است همگی جلوه‌های این ولایت و این نصب الهی است که برکات و آثار بسیار مهمی را برای مردم و جامعه دارد.

امام‌جمعه قم خاطرنشان کرد: یأس و ناامیدی حالتی است که وقتی به انسان عارض می‌شود شخص مأیوس را از هر گونه واکنش منطقی، انسانی و عقلانی دور می‌کند و به واکنش‌های جاهلانه و غیرمنطقی وادار خواهد کرد.

وی یادآور شد: خداوند متعال می‌داند که منافقان، کفار و مشرکان در برابر نصب حضرت علی علیه‌السلام چه واکنشی نشان خواهند داد به همین خاطر به مردم می‌فرماید از واکنش‌های کفار هراسی نداشته باشند.

آیت‌الله سعیدی در ادامه گفت: واکنش این گروه‌ها بر اساس جهل، حسادت و اغراض شخص خواهد بود و اسباب ترس در جامعه را فراهم می‌کند؛ اما خداوند می‌فرماید از این هیاهو، جسارت‌ها، تهدیدات و تحریم‌ها نباید بترسید و خوف نداشته باشید.

وی با بیان اینکه اتفاقات غدیر برای همه تاریخ درس عبرت است و همچنان استمرار دارد، افزود: منافقان و کفار امروز نیز پس از شهادت رهبر به دنبال این بودند که خودشان رهبر بعدی را انتخاب کنند؛ اما به لطف الهی نمایندگان خبرگان شایسته‌ترین شخص را به‌عنوان رهبر جدید انتخاب کردند و الحمدلله وجود ایشان باعث خیروبرکت و مایه امید برای مردم و مایه ناامیدی و یأس برای دشمنان شد.

منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)