دولت در راستای رفع مشکلات مردم خسارت دیده از جنگ تحمیلی سوم، ۲۷۵ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۳۹ واحد مسکونی پرداخت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان کرمانشاه در طول جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) بیش از ۵۰۰ بار از سوی دشمن آمریکایی صهیونیستی بمباران شد و در مجموع بیش از ۱۴ هزار واحد خسارت دید که از این تعداد ۱۳۸ واحد به طور کامل تخریبی بوده است.

در چنین شرایطی، دولت با مصوبه‌ای، پرداخت ودیعه به خسارت‌دیدگان مسکونی را در دستور کار قرار داد و بانک مسکن به عنوان بانک دولتی و تخصصی حوزه مسکن، مسئولیت اجرای این مهم را بر عهده گرفت.

«حسین عاطف ضمیر» مدیر امور شعب بانک مسکن استان کرمانشاه در این ارتباط به ایرنا توضیح داد که بلافاصله پس از مصوبه هیات دولت، استان کرمانشاه با همکاری شبانه‌روزی همکاران بانک مسکن موفق شد بالاترین میزان پرداختی را در سطح کشور به خود اختصاص دهد. در مجموع ۴۳۹ فقره تسهیلات ودیعه جنگ به مبلغ ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال (معادل ۲۷۵ میلیارد تومان) در استان کرمانشاه پرداخت شده است.

وی افزود: این موفقیت بار‌ها مورد تقدیر استاندار، نمایندگان استان و نهاد‌های نظارتی قرار گرفته است.

عاطف ضمیر با اشاره به محدودیت بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی (یک همت از بانک مسکن و یک همت از وزارت راه و شهرسازی)، تصریح کرد: استان‌هایی که در پرداخت تسهیلات پیشتاز باشند سهم بیشتری از بودجه دریافت می‌کنند. خوشبختانه همکاران ما حتی در روز‌های تعطیل پنجشنبه و جمعه نیز حضور یافتند و تمام پرونده‌های معرفی‌شده به طور کامل پرداخت شد.

پیگیری استاندار برای شمولیت کلانشهر کرمانشاه

مدیر امور شعب بانک مسکن استان کرمانشاه از پیگیری ویژه استاندار برای شمولیت شهر کرمانشاه در این طرح خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه اولیه دولت، رسیدگی به خسارت‌دیدگان کلانشهر‌ها بر عهده شهرداری بود، اما با پیگیری‌های استاندار، استثنائاً شهر کرمانشاه نیز مشمول پرداخت از همین محل شد.