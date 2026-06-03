باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش شبکه تلویزیونی رسمی رژیم تروریستی اسرائیل «کان» به نقل از منابع آگاه، آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای آموزش و تجهیز ارتش لبنان است تا در نهایت بتواند با حزب‌الله مقابله کرده و آن را خلع سلاح کند!

بر اساس این گزارش، این توطئه آمریکا مورد حمایت رژیم تروریستی اسرائیل نیز قرار دارد و در جریان گفت‌و‌گو‌های میان هیئت‌های صهیونیستی و لبنانی در واشنگتن، با ادعای دست‌یابی به یک توافق آتش‌بس پایدار و پیشرفت در مسیر خلع سلاح حزب‌الله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

منابع خبری اعلام کردند: حزب‌الله لبنان که طی دو روز گذشته تماس‌های مستقیمی از سوی ریاست‌جمهوری لبنان و دیگر واسطه‌ها دریافت کرده اما از دادن پاسخ مستقیم خودداری و مدیریت این رایزنی‌ها را به نبيه بری، رئیس پارلمان لبنان، واگذار کرده است.

نبيه بری نیز موضع قاطع و روشنی را به واسطه‌های امریکایی و منطقه‌ای منتقل کرده و یادآور شده است تضمین او برای پایبندی حزب‌الله به آتش‌بس، مشروط به تعهد آمریکا به برقراری یک آتش‌بس جامع و بدون هرگونه نقض یا استثنا تحت هر بهانه‌ای است و این اقدام باید حتما با اعلام جدول زمانی برای عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان همراه باشد.

منبع: الاخبار