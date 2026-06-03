کمبود زمین مناسب و شرایط خاص جغرافیایی شهرستان مرزی سردشت موجب شده است که اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این منطقه با چالش مواجه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت اراضی قابل واگذاری، کوهستانی بودن منطقه و شیب تند زمینها از مهمترین موانع اجرای طرح جوانی جمعیت در سردشت به شمار میرود و این موضوع باعث شده روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط همچنان به نتیجه نرسد؛ روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز در شهرستان سردشت با کندی همراه بوده و عملیات زیرسازی پروژههای در دست اجرا پس از گذشت چند سال هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است.
در شرایطی که در بسیاری از شهرهای کشور روند واگذاری زمین به مشمولان این طرح آغاز شده، متقاضیان سردشتی همچنان چشمانتظار تعیین تکلیف پروندههای خود هستند و امیدوارند با آمادهسازی اراضی در دست اقدام، زمینه بهرهمندی آنان از مزایای قانونی این طرح فراهم شود.
طاهر هدایتی یکی از متقاضیان سردشتی طرح جوانی جمعیت در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: چند سال است برای دریافت زمین در این طرح ثبتنام کردهام، اما هنوز هیچ زمینی به ما واگذار نشده و در بلاتکلیفی به سر میبریم.
وی افزود: این وضعیت فشار زیادی بر زندگی ما وارد کرده و برنامهریزی برای آینده را دشوار کرده؛ در حالی که انتظار داشتیم با اجرای این طرح بخشی از مشکلات مسکن ما برطرف شود.
این متقاضی که دارای سه فرزند کودک است، ادامه داد: اگر زمین در اختیار ما قرار گیرد، میتوانیم آن را برای خودمان بسازیم و یا با فروش آن یا ساخت مسکن، شرایط زندگیمان را سامان دهیم.
سارا محمدی دیگر متقاضی طرح جوانی جمعیت در سردشت نیز به ایرنا گفت: ما نیز چند سال است در این طرح ثبتنام کردهایم، اما هنوز خبری از واگذاری زمین نیست و همچنان در انتظار ماندهایم.
وی افزود: در بسیاری از شهرهای دیگر این طرح اجرا شده و زمین به متقاضیان تحویل داده شده، اما در سردشت روند کار بسیار کند پیش میرود.
این متقاضی بیان کرد: انتظار داریم مسوولان هرچه سریعتر وضعیت زمینها را تعیین تکلیف کنند تا ما نیز بتوانیم از این طرح قانونی بهرهمند شویم.
رییس اداره راه و شهرسازی سردشت اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای طرح جوانی جمعیت تاکنون ۴۴۱ نفر در این شهرستان ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۰۶ نفر واجد شرایط شناخته شده و در انتظار واگذاری زمین هستند.
لیلا صالحپور افزود: همچنین ۳۳ نفر از متقاضیان از ادامه فرایند انصراف دادهاند، یک نفر از فهرست متقاضیان حذف شده و درخواست ۹ نفر دیگر نیز به دلیل نداشتن شرایط قانونی مورد تأیید قرار نگرفته است.
وی با اشاره به مشکلات تامین زمین در این شهرستان مرزی گفت: به دلیل موقعیت کوهستانی منطقه، وجود شیبهای تند و پراکندگی سکونتگاهها، شناسایی و آمادهسازی زمینهای مناسب برای واگذاری زمانبر و هزینهبر است.
رییس اداره راه و شهرسازی سردشت ادامه داد: در حال حاضر اراضی واقع در سردشت و شهر ربط در مرحله تسطیح و آمادهسازی قرار دارند و تلاش میشود با تکمیل این مراحل، زمینه واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت فراهم شود.