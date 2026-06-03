بارش باران در حرم مطهر رضوی در آستانه عید غدیر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0639\u06cc\u062f \u0633\u0639\u06cc\u062f \u063a\u062f\u06cc\u0631\u060c \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0631\u062d\u0645\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n