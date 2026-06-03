باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بارش باران در حرم مطهر رضوی در آستانه عید غدیر + فیلم

حرم مطهر رضوی در آستانه عید سعید غدیر، میزبان باران رحمت الهی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه عید سعید غدیر، بارش رحمت الهی حال و هوای زائران حرم مطهر رضوی را بارانی کرد.

مطالب مرتبط
بارش باران در حرم مطهر رضوی در آستانه عید غدیر + فیلم
young journalists club

پزشکیان: برای عبور از تنگناها باید به صداقت علوی و عدالت غدیری بازگردیم

بارش باران در حرم مطهر رضوی در آستانه عید غدیر + فیلم
young journalists club

نصب کتیبه‌های ویژه ولادت امام هادی (ع) در حرم مطهر رضوی + فیلم

بارش باران در حرم مطهر رضوی در آستانه عید غدیر + فیلم
young journalists club

کتیبه آرایی حرم مطهر رضوی ویژه شهادت امام جواد (ع) + فیلم

بارش باران در حرم مطهر رضوی در آستانه عید غدیر + فیلم
young journalists club

حرم رضوی عزادار امام باقر(ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha