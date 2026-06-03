معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریمی، معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: پیش‌فروش بلیت در تمامی مسیر‌های ریلی از روز شنبه ۱۶ خردادماه آغاز می‌شود و فروش اینترنتی بلیت از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی انجام خواهد شد.

معاون مسافری راه‌آهن افزود: پیش‌فروش حضوری بلیت‌ها نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور انجام می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، فروش بلیت‌ها به صورت همزمان از طریق تمامی کانال‌های فروش ادامه خواهد داشت.

معاون مسافری راه‌آهن در پایان از هموطنان خواست برای دریافت اطلاعات بیشتر به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

برچسب ها: پیش فروش بلیت ، بلیت قطار
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