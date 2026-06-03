مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: در دیدار با فرماندار پلدشت مقرر شد۳۰۴ هکتار از اراضی دشت زنگنه پلدشت به ۸۷ خانوار عشایری این منطقه واگذار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - در دیدار جمال امین عشایری مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی با فرماندار پلدشت، مقرر شد ۳۰۴ هکتار از اراضی دشت زنگنه پلدشت در قبال ابطال پروانه چرای ییلاقی به ۸۷ خانوار عشایری روستای شوطلو واگذار شود.

همچنین در این دیدار در خصوص الحاق بخشی از زمین‌های محدوده طرح هادی روستای شوطلو به جوانان متقاضی مسکن، با توجه به مطالبات مردمی، بر تسریع در رفع موانع اداری و اجرایی تأکید شد.

رعنا قربانی فرماندار پلدشت در این جلسه اجرای خط انتقال آب شرب شهرک میلاد به طول ۲ کیلومتر ، احداث مخزن ذخیره آب کنیکور به ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب، و اجرای خط انتقال مجتمع آبرسانی کنیکور به طول ۹ کیلومتر را از جمله پروژه های اولویت دار فرمانداری برای بهبود وضعیت معیشتی عشایر این شهرستان برشمرد.

مدیر کل امور عشایر استان نیز با تاکید بر تعهد این نهاد برای خدمت رسانی به حامعه عشایر گفت: در این خصوص ارائه خدمات بیشتر به جامعه عشایری از محل اعتبارات ارزش افزوده،تلاش برای افزایش سهم شهرستان پلدشت در زمینه پرداخت تسهیلات، تأمین نهاده‌های دامی، آرد، آبشخور و پنل‌های خورشیدی با توجه به ظرفیت بالای این منطقه در دامپروری و کشاورزی را در دستور کار داریم

وی در پایان خاطرنشان کرد که با همدلی دستگاه‌های متولی، مراحل واگذاری اراضی به جوانان روستای شوطلو پس از طی مراحل قانونی با هماهنگی فرمانداری انجام خواهد شد.