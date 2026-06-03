جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی دوطرفه محور چالوس و آزادراه تهران - شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «سیاوش محبی»؛ جانشین پلیس راه راهور فراجا، از بازگشایی دوطرفه محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در محور چالوس از ساعات ابتدایی صبح امروز و به منظور مدیریت بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، از ساعت ۱۰:۰۰ محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب این محور اعمال و تردد به صورت یک‌طرفه از مسیر جنوب به شمال مدیریت شد.

وی افزود: این تصمیم با هدف روان‌سازی ترافیک، جلوگیری از شکل‌گیری گره‌های سنگین ترافیکی و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای اتخاذ شد. خوشبختانه با اجرای این محدودیت و تخلیه تدریجی بار ترافیکی، شرایط تردد در محور به حالت عادی بازگشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: بر همین اساس و با توجه به روان شدن جریان عبور و مرور، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال به صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر این محور برقرار خواهد بود.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور نیز گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده شهر دماوند بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود.

به گفته وی، آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و همچنین محدوده عوارضی پردیس با ترافیک سنگین مواجه است و در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده‌های تقاطع شهید بابایی، جاجرود و شهر بومهن ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: تردد در آزادراه تهران ـ شمال، آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر، محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، آزادراه پردیس ـ تهران و محور قدیم بومهن ـ تهران روان است و محور‌های شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، مهرشهر تا پل حصارک و محدوده ناصرآباد خبر داد و گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده‌های ینگی امام، مهرشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان یادآور شد: محور پاتاوه ـ دهدشت همچنان مسدود بوده و رانندگان باید برای تردد در این مسیر از محور‌های جایگزین استفاده کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، محور چالوس
خبرهای مرتبط
جاده چالوس یک‌طرفه شد
پایان تیر، آخرین مهلت تردد خودروهای خروجی از کیش در محورهای مواصلاتی کشور
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
آخرین اخبار
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی