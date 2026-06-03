مراکز انتقال خون در گرگان و گنبدکاووس فردا و پس فردا علیرغم تعطیلی فعال هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - مدیر کل انتقال خون گلستان گفت: با همکاری مردم و افزایش ۴ درصدی اهدای خون، ذخایر خونی استان تقویت شده، اما مراکز درمانی همچنان نیازمند خون و فرآورده‌های خونی به ویژه پلاکت‌ها هستند.

فاطمه محمدی افزود: پلاکت‌ها عمر کوتاهی بین ۳ تا ۵ روز دارند و بر این اساس باید روند اهدای خون مستمر باشد.

او گفت: مرکز انتقال خون در گرگان روز جمعه از ساعت هشت و نیم صبح تا ۷ و نیم عصر و مرکز گنبدکاووس فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت هفت و نیم صبح تا ۶ و نیم عصر فعال است.

برچسب ها: انتقال خون ، اهدای خون
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فعالیت مراکز انتقال خون در گرگان و گنبدکاووس فردا و پس فردا
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فعالیت مراکز انتقال خون در گرگان و گنبدکاووس فردا و پس فردا