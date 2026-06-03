رئیس جمهور آمریکا گزارش آکسیوس درباره مکالمه تلفنی توهین‌آمیز با نتانیاهو را تایید کرد و گفت که وجود رژیم صهیونیستی به خاطر او است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که در یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، او را «دیوانه» خطاب کرده است.

در پادکست «پاد فورس وان» از ترامپ پرسیده شد که آیا نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دیوانه خطاب کرده و او را به ناسپاسی متهم کرده است یا خیر. ترامپ گفت: «بله همینطور بود. نمی‌گویم عصبانی [شدم]. کمی از درگیری مداوم او با لبنان ناراحت بودم». 

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که او و نتانیاهو «خیلی خوب با هم کنار می‌آیند». 

ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نتانیاهو او را برای حمله به ایران «فریب» داده است، خشمگین شد و گفت که خودش این تصمیم را گرفته و منتقدانش «احمق» هستند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که «نگرانی» او در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دوره اول ریاست جمهوری‌اش برمی‌گردد، زمانی که از توافق هسته‌ای برجام، خارج شد. ترامپ گفت: «این مربوط به اسرائیل است، زیرا آنها احتمالاً اولین کسانی بودند که ضربه می‌خوردند. به شما می‌گویم، اگر من نبودم، الان اسرائیلی وجود نداشت.»

آکسیوس روز گذشته به نقل از یک مقام آمریکایی ناشناس گزارش داد که ترامپ یک مکالمه تلفنی «پر از توهین» با نتانیاهو داشته و او را به خاطر تشدید حملات در لبنان سرزنش کرده است. منابع می‌گویند ترامپ به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانه‌ای. اگر من نبودم الان تو در زندان بودی. من دارم تو را نجات می‌دهم. الان همه از تو متنفرند. همه به خاطر این از اسرائیل متنفرند». 

یک مقام آمریکایی گفت که ترامپ به نتانیاهو گفته است که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، رژیم صهیونیستی را در سراسر جهان منزوی‌تر خواهد کرد.

یکی از منابع گفت که این یکی از بدترین تماس‌های ترامپ با نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت بوده است.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ایییییی خدا لعنتتتت کنه ترامپ کودک کش
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر پول و جنگنده و تجهیزات آمریکا نبود اسرائیل بعد از ۷ اکتبر وجود نداشت به حرف راست از ترامپ
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
گول این حرفارو نخور سر مردم را گول نمال.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ما باید با جنگنده‌های نسل جدید، اسرائیل را شخم بزنیم. این عملیات می‌تواند سیکل پیروزی ما را تکمیل کند.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ما باید برای انجام یک حمله گسترده و موثر (هوایی، موشکی و پهپادی) علیه اسرائیل آماده شویم و سپس صهیونیست‌ها علاوه بر شکست کامل در مقابل ما و عدم تکرار شرارت، فورا خاک لبان را نیز ترک خواهند کرد.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دو تا حرومزاده نجس
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۰:۳۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ از دست وحشیگری نتانیاهو کلافه و بیچاره شده، حتی به زن نتانیاهو هم تلفنی گفته قلاده و زنجیر شوهرت رو سفت بگیر تا بهت پناهندگی سیاسی بدهم. احتمالاً پرونده اپستین هم ماستمالی شده و ترامپ خیالش راحته.
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
انشاءالله که بینشان اختلاف بوجود آید
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ به نتانیاهو گفته است که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، رژیم صهیونیستی را در سراسر جهان منزوی‌تر خواهد کرد
حالا کاری به بازیشون نداریم که قراره حمله کنن مجدد، ولی این جمله که گفته کاش اندک انسانهای داخلی می‌خواندند و درک می‌کردند تا لااقل روز قیامت شرمنده نشوند
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ف
۱۹:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
هردو نفرتان حرامزاده آید خداوند شرتان را به خودتان برگرداند .
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرت و پرت زیاد میگه اما اینا درست میگه
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آفرین این حرف درست حسابی زدی اگر اسرائیل تنها بود شخم میکردند
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۹:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یه حرف راست از ترامپ
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بعداز رفتن تو پرونده اسراییل هم بسته خواهد شد.
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اینها نقشه های پشت پرده هست آنها دیدند ایران برای مذاکرات کم رمق هست خواستند ایران عکس لعل نشان بدهد بیاید سر میز مذاکره
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۱۰
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۱۲
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