باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که در یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، او را «دیوانه» خطاب کرده است.
در پادکست «پاد فورس وان» از ترامپ پرسیده شد که آیا نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دیوانه خطاب کرده و او را به ناسپاسی متهم کرده است یا خیر. ترامپ گفت: «بله همینطور بود. نمیگویم عصبانی [شدم]. کمی از درگیری مداوم او با لبنان ناراحت بودم».
رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که او و نتانیاهو «خیلی خوب با هم کنار میآیند».
ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نتانیاهو او را برای حمله به ایران «فریب» داده است، خشمگین شد و گفت که خودش این تصمیم را گرفته و منتقدانش «احمق» هستند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که «نگرانی» او در مورد برنامه هستهای ایران به دوره اول ریاست جمهوریاش برمیگردد، زمانی که از توافق هستهای برجام، خارج شد. ترامپ گفت: «این مربوط به اسرائیل است، زیرا آنها احتمالاً اولین کسانی بودند که ضربه میخوردند. به شما میگویم، اگر من نبودم، الان اسرائیلی وجود نداشت.»
آکسیوس روز گذشته به نقل از یک مقام آمریکایی ناشناس گزارش داد که ترامپ یک مکالمه تلفنی «پر از توهین» با نتانیاهو داشته و او را به خاطر تشدید حملات در لبنان سرزنش کرده است. منابع میگویند ترامپ به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانهای. اگر من نبودم الان تو در زندان بودی. من دارم تو را نجات میدهم. الان همه از تو متنفرند. همه به خاطر این از اسرائیل متنفرند».
یک مقام آمریکایی گفت که ترامپ به نتانیاهو گفته است که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، رژیم صهیونیستی را در سراسر جهان منزویتر خواهد کرد.
یکی از منابع گفت که این یکی از بدترین تماسهای ترامپ با نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت بوده است.