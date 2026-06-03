باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در آستانه فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال ایران، نشانه‌های روشنی از تغییر رویکرد مالی در باشگاه‌های لیگ برتری دیده می‌شود؛ تغییری که می‌تواند به پایان دوران قرارداد‌های نجومی و ورود فوتبال ایران به فاز جدیدی از مدیریت اقتصادی منجر شود.

بر اساس بررسی‌ها، کاهش محسوس بودجه در بسیاری از باشگاه‌های صنعتی و دولتی، باعث شده مدیران باشگاه‌ها در فصل پیش‌رو با رویکردی محتاطانه‌تر وارد بازار نقل‌وانتقالات شوند و تمرکز خود را بر کنترل هزینه‌ها و عقد قرارداد‌های منطقی‌تر قرار دهند.

در این میان، کاهش درآمد‌های شرکت‌های پشتیبان باشگاه‌ها نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی افت بودجه مطرح است؛ موضوعی که به گفته برخی منابع، ناشی از آسیب‌های اقتصادی گسترده در فضای کلان کشور و اختلال در روند فعالیت برخی صنایع بزرگ عنوان می‌شود.

این شرایط موجب شده باشگاه‌ها دیگر امکان رقابت در پرداخت ارقام سنگین به بازیکنان را نداشته باشند و سیاست‌های مالی خود را به سمت سقف قرارداد‌های واقعی‌تر و قابل مدیریت سوق دهند. در همین راستا، مدیران چند باشگاه لیگ برتری نیز بر لزوم ایجاد نظم مالی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی دستمزد‌ها تأکید کرده‌اند.

در صورت تداوم این روند، لیگ برتر فوتبال ایران در فصل آینده با تغییرات جدی در ساختار اقتصادی مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که قرارداد‌های نجومی جای خود را به قرارداد‌های مبتنی بر عملکرد، پاداش و سقف‌های مشخص خواهد داد.

در چنین فضایی، باشگاه‌ها تلاش خواهند کرد با تکیه بر آکادمی‌ها، بازیکنان جوان و جذب‌های هدفمند، تعادل بین هزینه و کیفیت فنی را حفظ کنند؛ رویکردی که می‌تواند در بلندمدت به حرفه‌ای‌تر شدن ساختار مالی فوتبال ایران کمک کند.

با این حال، برخی مدیران نیز هشدار می‌دهند که کاهش بیش از حد هزینه‌ها نباید به افت کیفیت لیگ منجر شود و باید میان «انضباط مالی» و «حفظ جذابیت رقابت‌ها» تعادل برقرار شود.

به نظر می‌رسد فصل جدید لیگ برتر، آغاز دوره‌ای متفاوت برای فوتبال ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن مدیریت اقتصادی بیش از گذشته به یکی از محور‌های اصلی تصمیم‌گیری باشگاه‌ها تبدیل خواهد شد.