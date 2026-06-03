باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی فراشاییان شهردار منطقه ۷ شیراز از پخت و توزیع نزدیک به ۵ هزار کیلوگرم آش سبزی شیرازی به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت هیئتهای مذهبی، مساجد و شهرداری منطقه ۷ برای پذیرایی از شهروندان و کاروانهای خودرویی سطح شهر انجام شده است.
او اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن عید بزرگ غدیر خم، برنامه پخت و توزیع نزدیک به ۵ هزار کیلوگرم آش سبزی شیرازی در دستور کار قرار گرفت که با همکاری و همدلی هیئتهای مذهبی، مساجد و مجموعه شهرداری منطقه ۷ اجرایی شده است.
او با اشاره به روند آمادهسازی این غذای سنتی و مردمی افزود: عملیات پخت آش از ساعات اولیه صبح آغاز شد و عوامل اجرایی، خادمان موکبها و نیروهای مردمی در این برنامه مشارکت گستردهای داشتند تا این نذری در بهترین کیفیت و در زمان مقرر آماده توزیع شود.
شهردار منطقه ۷ شیراز ادامه داد: از ساعت ۱۹ تا ۲۰، توزیع آش میان موکبها، مساجد و هیئتهای مذهبی سطح شهر انجام میشود و پس از آن، از ساعت ۲۰ به بعد، کاروانهای خودرویی فعال در برنامههای عید غدیر با مراجعه به منطقه ۷، سهمیه خود را دریافت خواهند کرد.
فراشاییان با تأکید بر نقش مشارکتهای مردمی در برگزاری برنامههای مذهبی و فرهنگی گفت: اجرای این برنامه حاصل همکاری ارزشمند هیئتهای مذهبی، مساجد و شهرداری منطقه ۷ است که با هدف گرامیداشت عید ولایت برای شهروندان صورت گرفته است.
او خاطرنشان کرد: عید غدیر از مهمترین اعیاد مسلمانان به شمار میرود و برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر ترویج فرهنگ اطعام و نذر، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش نشاط معنوی در سطح شهر میشود.
بر اساس این گزارش، توزیع آش سبزی شیرازی در میان موکبها، مساجد، هیئتهای مذهبی و کاروانهای خودرویی از جمله برنامههای پیشبینیشده منطقه ۷ شیراز برای گرامیداشت عید سعید غدیر خم است.