باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با قطعی شدن حضور دو تیم استقلال تهران و تراکتور تبریز در رقابت‌های آسیایی فصل آینده، موضوع میزبانی این دو نماینده ایران به یکی از دغدغه‌های جدی فوتبال کشور تبدیل شده است؛ چرا که وضعیت نامشخص ورزشگاه‌های اصلی این دو باشگاه، چالشی مهم در مسیر آماده‌سازی آنها محسوب می‌شود.

در حال حاضر ورزشگاه آزادی تهران که به عنوان گزینه اصلی میزبانی دیدار‌های خانگی استقلال مطرح است، همچنان در حال بازسازی بوده و مشخص نیست تا زمان آغاز رقابت‌های آسیایی به شرایط استاندارد مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برسد یا خیر. این موضوع باعث شده مدیران استقلال به دنبال گزینه‌های جایگزین برای میزبانی احتمالی در رقابت‌های بین‌المللی باشند.

از سوی دیگر، وضعیت ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز به عنوان محل برگزاری دیدار‌های خانگی تراکتور در لیگ برتر و مسابقات آسیایی، با ابهاماتی همراه است. این ورزشگاه در فصل گذشته نیز در برخی مقاطع با مشکلات زیرساختی و آماده نبودن کامل مواجه بود و اکنون نیز هنوز به طور قطعی مشخص نیست که آیا برای میزبانی در سطح رقابت‌های آسیایی آماده خواهد شد یا خیر.

این شرایط در حالی رقم می‌خورد که استاندارد‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال‌های اخیر سخت‌گیرانه‌تر شده و موضوع کیفیت زمین چمن، امکانات رفاهی، امنیتی و زیرساختی ورزشگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید میزبانی تیم‌ها دارد.

در چنین وضعیتی، استقلال و تراکتور علاوه بر آماده‌سازی فنی برای حضور در رقابت‌های آسیایی، باید تکلیف محل برگزاری دیدار‌های خانگی خود را نیز مشخص کنند؛ موضوعی که می‌تواند تأثیر مستقیم بر روند آماده‌سازی و حتی عملکرد آنها در این رقابت‌ها داشته باشد.

با وجود تمام این ابهامات، حضور قطعی این دو نماینده ایران در آسیا، اهمیت حل سریع مشکلات زیرساختی و فراهم کردن شرایط استاندارد میزبانی را بیش از پیش برجسته کرده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی فوتبال باشگاهی ایران در ماه‌های آینده تبدیل شود.