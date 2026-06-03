باشگاه خبرنگاران جوان _ سید عبدالله ارجائی روز چهارشنبه در جمع مسوولان شهرستان سبزوار گفت: پروژه آزادراه حرم تا حرم به عنوان یک اولویت ملی و مطالبه مردم خراسان رضوی پس از سال ها وقفه، مصوبه در دولت چهاردهم‌ اصلاح شد و در گام نخست اجرای ۸۰ کیلومتر آن از سه راه باغچه به سمت نیشابور و ادامه مسیر در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: همچنین مصوبات اجرای پروژه قطار سریع السیر تهران -مشهد اخذ شد و اکنون ۱۵ درصد تامین مالی ارزی و استفاده از منابع بین المللی انجام و قرارداد آن هم امضا شده است و پس از رفع شرایط خاص در کشور گام نهایی آن برداشته می شود.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با طرح راه آهن سبزوار نیز گفت: این ایستگاه ۴۰ درصد و زیرسازی مسیر ریلی بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هم اینک آماده ریل گذاری است که این خود نیازمند حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار است که تامین بخشی از اعتبار در سال جاری انجام خواهد شد.

ارجائی اظهار کرد: همچنین عملیات ۲ بانده شدن مسیر سبزوار- قوچان- دوغایی نیز در بودجه ۱۴۰۵ حدود۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده و آماده برگزاری مناقصه است.

وی اظهار کرد: طرح ساماندهی کمربندی جنوبی سبزوار با توجه اهمین آن به دلیل عبور سالانه میلیون‌ها مسافر و زائر بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) توسط شهرداری سبزوار و در قالب قرارداد با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در حال اجراست و وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود در این پروژه به طور کامل عمل کرده است.