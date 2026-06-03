با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال مدیران این باشگاه کار سختی برای حفظ بازیکنان خارجی خود دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال تهران برای فصل جدید رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای حفظ ساختار اصلی تیم خود در دستور کار قرار داده و تأکید دارد که تحت هیچ شرایطی قصد از دست دادن بازیکنان خارجی فعلی خود را ندارد.

در این میان، وضعیت آنتونیو آدان، دروازه‌بان خارجی استقلال، به یکی از دغدغه‌های اصلی کادر مدیریتی و فنی این باشگاه تبدیل شده است. قرارداد این بازیکن در پایان فصل به اتمام می‌رسد و هنوز وضعیت تمدید آن به طور قطعی مشخص نشده است؛ موضوعی که احتمال جدایی او را مطرح کرده است.

با توجه به محدودیت‌های ناشی از بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، استقلالی‌ها تلاش دارند با حفظ تمامی مهره‌های خارجی موجود، کمترین تغییر را در ترکیب اصلی خود برای فصل آینده ایجاد کنند. مدیران باشگاه معتقدند در چنین شرایطی، حفظ ثبات تیمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت‌های آسیایی داشته باشد.

بر همین اساس، برنامه اصلی آبی‌پوشان پایتخت حفظ بازیکنان خارجی کلیدی و جلوگیری از خروج آنهاست تا تیم با کمترین تغییرات وارد رقابت‌های حساس لیگ نخبگان آسیا شود.

در عین حال، وضعیت قرارداد برخی بازیکنان خارجی از جمله آنتونیو آدان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مذاکرات احتمالی برای تمدید قرارداد او می‌تواند در روز‌های آینده سرنوشت این بازیکن را مشخص کند.

استقلالی‌ها امیدوارند با حفظ اسکلت اصلی تیم و مدیریت شرایط موجود، بتوانند تیمی قدرتمند و هماهنگ را برای حضور در سطح اول فوتبال باشگاهی آسیا آماده کنند؛ مأموریتی که با توجه به محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.