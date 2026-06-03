باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خان محمدی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی احداث پروژه جهادی- مردمی مدرسه سازی در شهرستان طرقبه شاندیز گفت: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سال گذشته با ظرفیت حدود هفت هزار و ۸۰۰ پروژه آغاز شده است که ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه مهرماه پارسال تحویل شد و بنا داریم در صورتی که شرایط خاصی در کشور به وجود نیاید عمده این پروژه ها را تا مهرماه امسال تحویل دهیم.

وی ادامه داد: خراسان رضوی در زمینه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با رویکرد جهادی و حضور خیرین و با عنایت امام رضا(ع) پیشرفت بسیار خوبی داشته است و پیش‌بینی می‌شود در این استان حدود هزار کلاس درس از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال تحویل دانش‌آموزان شود که در نوع خود بی‌نظیر است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ۶۱ درصد از مدارس ما هم با مشارکت خیرین در حال احداث است که جای قدردانی دارد.

خان‌محمدی با بیان این که مدرسه شجره طیبه میناب به صورت موزه درآمده است، افزود: در موضوع مدرسه شجره طیبه میناب همه خیرین پای کار آمدند. دشمن ۲ تا مدرسه را بمباران کرد اما چندین مدرسه در این شهر به نام شهدای میناب در حال احداث است که این نشان عزم و اراده مردم برای آبادی کشور ماست.

وی ادامه داد: طرح شهید عجمیان نیز از دیگر برنامه های مورد هدف ما در مهرماه امسال است که با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش، قرارگاه جهادی و خیرین مدرسه ساز برای تعمیر، بهسازی و شاداب سازی مدارس و با رویکرد مردمی برنامه ریزی شده است.

رییس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد: سرانه فضاهای آموزشی کشور حدود ۵.۵۹ مترمربع است که در برنامه هفتم توسعه ۶.۱ متر مربع پیش‌بینی شده و بدین منظور برنامه‌ریزی‌های انجام شده نیز مبتنی بر این ظرفیت است که هر استانی چقدر باید فضا احداث کند تا ما به آن سرانه کشوری برسیم.

تخصیص سهم ۶۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی به مدارس کشور

رییس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد: طبق درخواست وزارت نیرو و نیز آموزش و پرورش و به دستور رییس جمهوری، ۶۰ مگاوات سهمیه نیروگاه خورشیدی برای ۱۲ هزار مدرسه با هدف تامین برق، رفع ناترازی انرژی و فرهنگ سازی اختصاص یافت.

خان محمدی افزود: وقتی پنج کیلووات نیروگاه خورشیدی را بالای پشت بام یک مدرسه قرار می‌دهیم، عواید آن به حساب مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و دانش‌آموزان می آید تا چنین الگویی را نیز در منازل خود پیاده کنند چرا که این موضوع بسیار به رفع ناترازی‌های انرژی در کشور کمک می‌کند و در عین حال انرژی‌های پاک را هم به کشور اضافه کرده تا بخشی از آن ۳۰ هزار مگاواتی که برنامه‌ریزی کردیم محقق شود.

وی ادامه داد: در خراسان رضوی با توجه پای کار بودن گروه های جهادی و خیرین مدرسه ساز، سهم پنلهای خورشیدی در استان نیز برای هزار مدرسه در نظر گرفته شده است.

آسیب دیدن یک هزار و ۲۸۸ مدرسه در جنگ تحمیلی سوم

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: حدود یک هزار و ۲۸۸ مدرسه در کشور از جنگ متاثرشد. ۱۶ شانزده مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی و مقاوم سازی دارد که از این تعداد هشت مدرسه با همکاری آستان قدس رضوی فردا کلنگ زنی خواهد شد.

خان محمدی افزود: حدود یک هزار و ۹۴ مدرسه دیگر را نیز تا کنون تحویل دادیم و کار مابقی مدارس نیز تا پایان تیرماه به انجام می رسد.

به ثمر رسیدن ۷۰ درصد از پروژه‌های نهضت توسعه فضاهای آموزشی در خراسان رضوی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: پیرو طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در سطح کشور، استان خراسان رضوی ۷۲۵ پروژه در قالب این طرح تعریف کرد که حدود ۷۰ درصد از پروژه‌ها تا پایان شهریور ماه امسال به ثمر می‌رسد.

جاسم حسین‌پور با بیان این که یکی از ویژگی‌هایی که این گونه پروژه ها دار استفاده از گروه‌های جهادی و مردمی است افزود: هدف ریاست جمهوری و وزارت اموزش و پرورش از اجرای طرح توسعه عدالت در فضای آموزشی، پای کار آمدن مردم است و ما نیز در استان استان موفق شدیم که مردم راپای کار ساخت مدارس بیاوریم.

وی ادامه داد: پروژه مدرسه «هفت شهید» روستای کلاته عبدل طرقبه با متراژ ۱۵۰ متر مربع و ظرفیت ۷۵ تا ۹۰ دانش آموز و با سه کلاس درسی و با بودجه حدود ۴۰ میلیارد ریالی با مشارکت حدود ۵۰ نفر از گروه‌های جهادی و خیرین مدرسه ساز در حال ساخت است.

مدیر اداره کل نوسازی توسعه تجهیز مدارس استان خراسان رضوی بیان کرد: عملیات اجرایی آن از روز گذشته آغاز شده که تا امروز حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسین‌پور افزود: امیدواریم که تا دو سه روز آینده تمام عملیات اجرایی ساختمان آموزشی و سرویس های بهداشتی این مدرسه به اتمام برسد.

وی ادامه داد: بخش محوطه‌سازی و دیوارهای آن با کمک مردم در حال انجام است که امیدواریم مراحل اجرایی کل این پروژه تا دو سه هفته آینده به اتمام رسیده و بهره برداری شود.