باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بر ضرورت آمادگی کامل تمامی بخشهای مرتبط تأکید کرد و گفت: هماهنگیهای لازم با کارخانجات آرد استان برای استمرار تولید در روزهای تعطیل انجام شده است و شرکتهای حملونقل و توزیع آرد نیز موظف شدهاند فرآیند حمل و توزیع آرد به نانواییها را بدون وقفه ادامه دهند.
او با اشاره به اهمیت تأمین نان به عنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها، افزود: تمامی ظرفیتهای موجود در استان برای حفظ پایداری شبکه تأمین و توزیع آرد و نان به کار گرفته شده است تا شهروندان و مسافران در ایام تعطیلات با هیچگونه مشکلی در زمینه دسترسی به نان مواجه نشوند.
جعفری همچنین از تداوم فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم در روزهای تعطیل خبر داد و گفت: تمامی مراکز خرید تضمینی گندم استان که تاکنون دائر شدهاند، در روزهای عید غدیرخم و نیمه خرداد فعال و آماده ارائه خدمات خواهند بود و نسبت به تحویل محصول کشاورزان اقدام میکنند تا روند خرید تضمینی گندم بدون وقفه ادامه یافته و کشاورزان زحمتکش بتوانند محصول خود را در سریعترین زمان ممکن تحویل دهند.