شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور حماسی و انقلابی مردم شهرستان خاورشهر استان تهران در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نود و چهارمین شب خونخواهی قائد شهید امت و همزمان با دهه ولایت مراسم پرده خوانی غدیر توسط حجت الاسلام دهقانی به همراه برنامه‌های مفرح ویژه کودکان در محل اجتماعات شبانه در مقبره الشهدای شهر خاورشهر استان تهران برگزارشد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر

نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر

نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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