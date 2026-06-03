شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور حماسی و انقلابی مردم شهرستان خاورشهر استان تهران در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نود و چهارمین شب خونخواهی قائد شهید امت و همزمان با دهه ولایت مراسم پرده خوانی غدیر توسط حجت الاسلام دهقانی به همراه برنامه‌های مفرح ویژه کودکان در محل اجتماعات شبانه در مقبره الشهدای شهر خاورشهر استان تهران برگزارشد.

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منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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