در حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، دو امدادگر در حمله مستقیم به آمبولانس به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در آخرین حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، دست کم دو امدادگر به شهادت رسیدند.
وزارت بهداشت لبنان میگوید این دو نفر هنگامی که «دشمن اسرائیلی مستقیما به یک آمبولانس حمله کرد» جان خود را از دست دادند.
گفته شده یک امدادگر دیگر به شدت مجروح شده و در اتاق عمل است.
پیش از این و در روز سهشنبه، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان به نام «جبل عامل» در جنوب لبنان حمله کرده است.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ۱۹۰ حمله به مراکز درمانی و پرسنل درمانی در لبنان را در طول سه ماه گذشته تأیید میکند و هشدار داد که سیستم درمانی این کشور در بحبوحه تشدید خشونتها تحت فشار فزایندهای قرار دارد.
گفته شده ۱۷ بیمارستان تا حدی آسیب دیدهاند، در حالی که سه بیمارستان و ۴۲ مرکز مراقبتهای بهداشتی اولیه همچنان تعطیل هستند.
منبع: الجزیره