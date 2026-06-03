مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه ای بسکتبال یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» با تاخیر یک روزه نسبت به زمان از پیش مقرر آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از این ۱۶ و ۱۸ خرداد به عنوان زمان دیدار‌های رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ حرفه‌ای بسکتبال - یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» تعیین شده بود، اما با توجه به شرایط میزبانی تیم‌ها و با درخواست آنها، آغاز این مرحله از مسابقات یک روز به تعویق افتاد.

بر این اساس، مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال از یکشنبه هفته آینده (۱۷ خرداد) آغاز می‌شود و روز سه شنبه (۱۹ خرداد) با برگزاری دیدار‌های برگشت پیگیری می‌شود. گچساران و رفسنجان میزبانان دیدار‌های رفت و برگشت این مرحله هستند.

برنامه مرحله نیمه نهایی لیگ حرفه‌ای بسکتبال - یادواره «امام شهید و شهدای جنگ رمضان» به این شرح است:

یکشنبه ۱۷ خرداد

نفت و گاز گچساران - گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶ - گچساران)

مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران (ساعت ۱۶ - رفسنجان)

سه شنبه ۱۹ خرداد

نفت و گاز گچساران - گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶ - گچساران)

مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران (ساعت ۱۶ - رفسنجان)

تیم‌های برتر مرحله نیمه نهایی ضمن صعود به فینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال، سهمیه حضور در فصل جدید لیگ برتر را هم کسب می‌کنند.