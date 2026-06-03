رئیس هیئت تنظیم بازار برق و معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تصویب دو چارچوب جدید در دومین جلسه این هیئت خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس هیئت تنظیم بازار برق و معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تصویب دو چارچوب جدید در دومین جلسه این هیئت خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبات، امکان عرضه اختیاری برق نیروگاه‌های غیر رقابتی، در بورس انرژی فراهم می‌شود و همزمان با افزایش پاداش همکاری نیروگاه‌ها با مرکز ملی راهبری مدیریت شبکه و تشدید کسر درآمد در موارد عدم تبعیت، سازوکاری برای کاهش خروج‌های بدون برنامه واحد‌های نیروگاهی و ارتقای امنیت شبکه سراسری برق کشور اجرایی خواهد شد.

رجبی مشهدی افزود: نخستین موضوع مربوط به حضور اختیاری نیروگاه‌های غیر رقابتی برای عرضه بخشی از انرژی تولیدی خود در بورس بود که با لحاظ موارد حقوقی کلیات آن به تصویب رسید. بر اساس این تصمیم، امکان عرضه اختیاری برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی فراهم می‌شود. همچنین برای نیروگاه‌هایی که هزینه‌های تولید آنها بیش از درآمد دریافتی از بورس است، مقرر شد بورس انرژی پیشنهاد خود را درباره نحوه جبران هزینه‌های بالاسری موسوم به «آپلیفت» در قالب یک طرح در کارگروه تخصصی مطرح کند و پس از بررسی، برای تصویب نهایی به هیئت تنظیم بازار برق ارائه دهد.

رجبی مشهدی درباره دستور کار دوم جلسه نیز گفت: در این بخش، موضوع اصلاح مقررات آزمون ظرفیت با هدف نظم دهی به مدیریت و راهبری شبکه و افزایش امنیت و پایایی آن مطرح شد. برای این موضوع، کسر درآمد نیروگاه‌هایی که بدون هماهنگی و کسب مجوز اقدام به خروج واحد یا انجام برنامه‌های تعمیراتی می‌کنند، افزایش یافت و تمام منابع حاصل از آن بعنوان پاداش به نیروگاه‌هایی که در ابراز آمادگی خود و هماهنگی با مرکز کنترل عملکرد بهتری دارند، پرداخت می‌شود. ساز و کار تشخیص نیروگاه‌های کاندید پاداش و نحوه و میزان پرداختی به آنها، حداکثر ظرف یک ماه به پیشنهاد مدیریت شبکه در هیات تصویب خواهد شد. 

به گفته رییس هیات تنظیم بازار برق ایران، کلیات این طرح نیز به تصویب رسید و مقرر شد نتایج اجرای این مقررات بعد از یک دوره شش ماهه توسط شرکت مدیریت شبکه، در هیات ارائه شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو تاکید کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند به کاهش خروج‌های بدون برنامه واحد‌های نیروگاهی از شبکه سراسری کمک کند و در نتیجه، امنیت و پایداری شبکه برق کشور را افزایش داده و به راهبری بهتر شبکه توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران کمک کند.



برچسب ها: نیروگاه‌ ، برق
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