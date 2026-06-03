باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در راستای اجرای پروژه مهر مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلماس به همراه مسئول بازرسی و کارشناس عشایر مدیریت آموزش و پرورش از مدارس عشایری گوبه، چهارستون و دیرعلی بازدید کردند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلماس در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت پروژه مهر در فراهمسازی زمینه مناسب برای آغاز مطلوب سال تحصیلی گفت: همه تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر این است که دانشآموزان مناطق عشایری نیز همزمان با سایر دانشآموزان، از شرایط مناسب آموزشی و امکانات لازم بهرهمند شوند.
صیاد اسماعیلی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مدارس عشایری افزود: رسیدگی به مسائل و نیازهای این مدارس، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در مناطق کمبرخوردار است.
صادق عزتی مسئول بازرسی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سلماس، در این بازدید روند آمادهسازی مدارس در قالب پروژه مهر را ارزیابی کرد و بر تسریع در رفع نواقص احتمالی و فراهم شدن شرایط مطلوب برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت آمادگی مدارس عشایری از نظر فضاهای آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی و روند ثبتنام دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت و با هدف بررسی میدانی وضعیت مدارس عشایری و اطمینان از آمادگی آنها برای استقبال از دانشآموزان در سال تحصیلی جدید انجام شد.