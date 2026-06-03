باشگاه خبرنگاران جوان - خونریزی بینی در روزهای گرم تابستان پدیده‌ای نسبتاً شایع است و بسیاری از افراد در اثر گرمای شدید یا قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور خورشید آن را تجربه می‌کنند. به گفته کارشناسان، بینی انسان، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، دارای تیغه‌ای نازک است که سطح آن با تعداد زیادی مویرگ ظریف و حساس پوشیده شده است. در شرایط گرما، خون در این مویرگ‌ها رقیق‌تر و منبسط می‌شود و در نتیجه احتمال پارگی آنها افزایش یافته و خونریزی رخ می‌دهد.

گرمای هوا چگونه موجب خونریزی بینی می‌شود؟

هوای گرم و خشک تابستان باعث خشک شدن مخاط بینی می‌شود. در چنین شرایطی، هنگام تمیز کردن بینی یا خارج کردن مخاط، ممکن است مویرگ‌های ظریف تیغه بینی آسیب دیده و پاره شوند و خونریزی ایجاد شود. البته در برخی موارد، رقیق‌تر شدن خون در اثر گرما نیز می‌تواند از عوامل بروز خونریزی بینی در تابستان باشد و این مسئله همیشه به دستکاری داخل بینی ارتباطی ندارد.

خونریزی بینی در چه افرادی شایع‌تر است؟

به‌طور معمول کودکان ۵ تا ۱۰ سال و همچنین بزرگسالان ۵۰ تا ۸۰ سال بیش از سایر گروه‌های سنی دچار خونریزی ناگهانی بینی می‌شوند. در کودکان، خشکی مخاط بینی، زمین خوردن هنگام بازی و حساسیت‌های فصلی از جمله عوامل رایج خونریزی بینی در تابستان است.