باشگاه خبرنگاران جوان - خونریزی بینی در روزهای گرم تابستان پدیدهای نسبتاً شایع است و بسیاری از افراد در اثر گرمای شدید یا قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور خورشید آن را تجربه میکنند.به گفته کارشناسان، بینی انسان، بهویژه در کودکان و نوجوانان، دارای تیغهای نازک است که سطح آن با تعداد زیادی مویرگ ظریف و حساس پوشیده شده است. در شرایط گرما، خون در این مویرگها رقیقتر و منبسط میشود و در نتیجه احتمال پارگی آنها افزایش یافته و خونریزی رخ میدهد.
گرمای هوا چگونه موجب خونریزی بینی میشود؟
هوای گرم و خشک تابستان باعث خشک شدن مخاط بینی میشود. در چنین شرایطی، هنگام تمیز کردن بینی یا خارج کردن مخاط، ممکن است مویرگهای ظریف تیغه بینی آسیب دیده و پاره شوند و خونریزی ایجاد شود.البته در برخی موارد، رقیقتر شدن خون در اثر گرما نیز میتواند از عوامل بروز خونریزی بینی در تابستان باشد و این مسئله همیشه به دستکاری داخل بینی ارتباطی ندارد.
خونریزی بینی در چه افرادی شایعتر است؟
بهطور معمول کودکان ۵ تا ۱۰ سال و همچنین بزرگسالان ۵۰ تا ۸۰ سال بیش از سایر گروههای سنی دچار خونریزی ناگهانی بینی میشوند. در کودکان، خشکی مخاط بینی، زمین خوردن هنگام بازی و حساسیتهای فصلی از جمله عوامل رایج خونریزی بینی در تابستان است.
به همین دلیل توصیه میشود کودکان هنگام حضور در فضای باز در هوای گرم از کلاه آفتابگیر استفاده کنند و در صورت امکان در محیطهای خنکتر رفتوآمد داشته باشند.در بزرگسالان اما خونریزی ناگهانی بینی میتواند با عواملی مانند فشار خون بالا، سردردهای شدید یا مصرف برخی داروهای شیمیایی مرتبط باشد.چه
زمانی باید خونریزی بینی را جدی گرفت؟
در اغلب موارد خونریزی بینی در تابستان نگرانکننده نیست، اما اگر خونریزی با شدت زیاد و از هر دو سوراخ بینی رخ دهد یا پس از ۲۰ دقیقه متوقف نشود، لازم است فرد سریعاً به پزشک یا اورژانس مراجعه کند.
برای مراقبت پس از خونریزی بینی چه باید کرد؟
پس از خونریزی بینی بهتر است فرد دراز نکشد و برای کاهش دمای بدن، مایعات خنک مصرف کند. همچنین برای جبران خون از دسترفته، مصرف میوهها و سبزیجات تازه به همراه مکملهای حاوی ویتامین توصیه میشود.
درمانهای خانگی خوندماغ
از روشهای ساده برای متوقف کردن خونریزی بینی میتوان به بو کردن آبلیمو یا گذاشتن کیسه یخ روی سر اشاره کرد. همچنین از آنجا که خشکی مخاط بینی یکی از عوامل اصلی خوندماغ در تابستان است، استفاده از پماد ویتامین A یا پماد ویتامین A+D برای مرطوب نگه داشتن داخل بینی میتواند مفید باشد.
منبع: فارس