دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (ایران نادو)، در جلسه سالانه آسیایی در زمینه مبارزه با دوپینگ شرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوروزی دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (ایران نادو)، در جلسه سالانه آسیایی که به میزبانی شهر پکن و در مرکز همایشهای ملی چین برگزار شد، شرکت کرد. رئیس و دبیرکل وادا و بیش از ۱۰۰ نماینده از ۴۲ کشور حضور داشتند و طی آن، وادا بر نقش کلیدی دولتها در اجرای مؤثر کد جهانی مبارزه با دوپینگ ۲۰۲۷ و استانداردهای بینالمللی جدید تأکید کرد.
در این نشست، ویتولد بانکا، رئیس وادا، یانگ یانگ، نایبرئیس و اولیور نیگلی، مدیراجرایی وادا، ضمن تشریح اولویتهای راهبردی این سازمان، از دولتها خواستند تا از هماکنون اقدامات لازم را برای اجرای نسخه بهروزرسانیشده کد جهانی مبارزه با دوپینگ که از اول ژانویه ۲۰۲۷ لازمالاجرا خواهد شد، آغاز کنند.
همچنین وزرا و نمایندگان دولتهای حاضر با تصویب قطعنامهای مشترک، بر مسئولیت دولتها در تأمین منابع مالی، حمایت از برنامههای ملی مبارزه با دوپینگ و همکاری نزدیک با سازمانهای ملی و منطقهای مبارزه با دوپینگ برای اجرای کد ۲۰۲۷ تأکید کردند.
از دیگر محورهای مهم این نشست، موضوع آموزش و فرهنگسازی در مبارزه با دوپینگ بود. همچنین نقش مهم سامانه آموزش و یادگیری مبارزه با دوپینگ وادا (ADEL) مورد تاکید قرار گرفت.
ارائه عملکرد ایران نادو توسط نوروزی به رئیس وادا در این اجلاس عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران توسط نوروزی ارائه گردید. نوروزی همچنین طی دیدار با ویتولد بانکا، رئیس وادا به تشریح اقدامات و فعالیتهای منسجم و هدفمند ایران نادو در زمینه مبارزه با دوپینگ پرداخت و مجموع فعالیتها و تلاشهای ایران نادو مورد تمجید رئیس وادا قرار گرفت.
ضمن اینکه موضوع شرایط پیش آمده برای کشورمان توسط دشمن آمریکایی –صهیونی مورد اشاره قرار گرفت و وادا با آگاهی از شرایط پیش آمده وعده داد که زمینه تسهیل شرایط را فراهم آورده و همکاری بیشتری برای فعالیتهای ایران نادو داشته باشد.