سفیر ایران در ترکیه از صدور روادید اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن حبیب اله زاده  سفیر ایران در ترکیه درباره آخرین وضعیت صدور روادید  ملی پوشان ایران اظهار کرد : از آنجایی که تیم ملی در حال آماده سازی بود و تمریناتش را در آنتالیا دنبال می‌کرد، هماهنگی‌های لازم برای صدور روادید  ملی پوشان انجام شد.

سفیر ایران در ترکیه ادامه داد: رفت و آمد زمان می‌برد و از بازی تدارکاتی با مالی هم باز می‌ماندند. براساس هماهنگی که با سفارت مکزیک در آنکار داشتیم تیمی را از همکاران آماده کردیم که این موضوع را پیگیری کنید. سفارت مکزیک پذیرفت که انگشت نگاری را برای تیم ملی انجام ندهد و مستثنی کند.

او  خاطرنشان کرد: این اقدام یک مشکل بزرگ از تیم ملی را حل کرد. به دنبال این پیگیری‌ها امروز چهارشنبه روادید اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر و به مسئولان تیم ملی تحویل داده شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یه مشت پیرمرد شدن عضو تیم ملی که برن امتیاز تقدیم کنند و برگردن
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