توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام رحیم صفری گرایی در حاشیه توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان که در آستانه عید غدیر در حرم امامزاده سیدمحمد(ع) دهپیاله شیراز برگزار شد، گفت: این بستههای معیشتی شامل اقلامی همچون برنج، رب گوجهفرنگی، روغن و ماکارونی است که در روزهای منتهی به عید غدیر میان نیازمندان در شیراز توزیع میشود.
او افزود: علاوه بر توزیع بستههای معیشتی، ظهر روز عید غدیر نیز بیش از ۵۰ هزار پرس غذای گرم و ۱۱ هزار فالوده با استفاده از ظرفیت موقوفات تهیه و میان شهروندان و نیازمندان توزیع خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی ویژه این مناسبت خبر داد.
صفری گرایی و اظهار کرد: در روز عید غدیر، ۴۰۰ گلدان گل طبیعی نیز در جریان شادپیمایی این عید بزرگ میان شرکتکنندگان توزیع میشود.
منبع: اوقاف فارس