توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع در شیراز

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس از توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی و ۵۰ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند در آستانه عید سعید غدیر خم در شیراز از محل موقوفات و نذورات بقاع متبرکه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام رحیم صفری گرایی در حاشیه توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان که در آستانه عید غدیر در حرم امامزاده سیدمحمد(ع) دهپیاله شیراز برگزار شد، گفت: این بسته‌های معیشتی شامل اقلامی همچون برنج، رب گوجه‌فرنگی، روغن و ماکارونی است که در روزهای منتهی به عید غدیر میان نیازمندان در شیراز توزیع می‌شود.

او افزود: علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی، ظهر روز عید غدیر نیز بیش از ۵۰ هزار پرس غذای گرم و ۱۱ هزار فالوده با استفاده از ظرفیت موقوفات تهیه و میان شهروندان و نیازمندان توزیع خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ویژه این مناسبت خبر داد.

صفری گرایی و اظهار کرد: در روز عید غدیر، ۴۰۰ گلدان گل طبیعی نیز در جریان شادپیمایی این عید بزرگ میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

منبع: اوقاف فارس

برچسب ها: اوقاف و امور خیریه فارس ، بسته معیشتی ، عید غدیر خم ، بقاع متبرکه
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