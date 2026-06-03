دولت کویت با اتخاذ موضعی ضدایرانی، دو دیپلمات کشورمان را عنصر نامطلوب خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه کویت امروز (چهارشنبه) دو دیپلمات ایرانی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و گفت که تصمیم گرفته است شمار کارکنان سفارت ایران را کاهش دهد.

طبق این بیانیه، دیپلمات‌های ایرانی که «عنصر نامطلوب» اعلام شده‌اند، موظفند ظرف ۲۴ ساعت خاک کویت را ترک کنند.

بامداد امروز، نیرو‌های آمریکایی به اهدافی در جزایر ایرانی حمله کردند. در پاسخ به این اقدام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا در کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.

در ادامه، وزارت خارجه کشورمان در بیانیه‌ای گفت که اقدامات تجاوزکاران آمریکایی نه تنها نقض آتش‌بس بوده بلکه «نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل» است.

وزارت امور خارجه همچنین ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در استفاده استعماری از قلمرو و امکانات کشور‌های منطقه برای پیشبرد طرح‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت مستقیم و روشن حاکمان کویت و بحرین در رابطه با اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته را خاطرنشان کرد.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد هر کشوری که اجازه دهد از خاک یا پایگاه‌هایش برای حمله به ایران استفاده شود، طبق قوانین بین‌المللی شریک تجاوز علیه ایران محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره