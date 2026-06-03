دولت کویت با اتخاذ موضعی ضدایرانی، دو دیپلمات کشورمان را عنصر نامطلوب خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه کویت امروز (چهارشنبه) دو دیپلمات ایرانی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و گفت که تصمیم گرفته است شمار کارکنان سفارت ایران را کاهش دهد.

طبق این بیانیه، دیپلمات‌های ایرانی که «عنصر نامطلوب» اعلام شده‌اند، موظفند ظرف ۲۴ ساعت خاک کویت را ترک کنند.

بامداد امروز، نیرو‌های آمریکایی به اهدافی در جزایر ایرانی حمله کردند. در پاسخ به این اقدام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا در کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. 

در ادامه، وزارت خارجه کشورمان در بیانیه‌ای گفت که اقدامات تجاوزکاران آمریکایی نه تنها نقض آتش‌بس بوده بلکه «نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل» است. 

وزارت امور خارجه همچنین ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در استفاده استعماری از قلمرو و امکانات کشور‌های منطقه برای پیشبرد طرح‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت مستقیم و روشن حاکمان کویت و بحرین در رابطه با اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته را خاطرنشان کرد.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد هر کشوری که اجازه دهد از خاک یا پایگاه‌هایش برای حمله به ایران استفاده شود، طبق قوانین بین‌المللی شریک تجاوز علیه ایران محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کویت ، دیپلمات ایرانی ، عنصر نامطلوب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بنویسید کی فرودگاهشو زده؟؟؟
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آفرین بر نیروهای مسلح بزنید این عرب های ترسو و خائن را که اونا هستند که آمریکا و اسرائیل را در منطقه آوردند تا بدانند ایران . ایران ۵۰ سال قبل نیست
۶
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید از مخالفین این دولتها حمایت جدی بکنیم
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اجازه بدهید برویم کویت تسخیر کنیم
۸
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
این حرامزاده ها در جنگ 8 ساله هم جزیره بوبیان رادراختیار حزب بحث قرارداده بودن برعلیه ما الان هم مادرمیهنشان را! دراختیار گاوچرانها قدرنشناسهای عیاش شکمباره کلی ایران در جنگ صدام علیه کویت به این کشور کمک کرد ازجمله خاموش کردن چاهای نفتش
۸
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کویت !!!!خخخخخ
۶
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
آشنا
۲۰:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
عنصر نا مطلوب رئيس کویت اشتباه کردیم ازدست عراق نجاتتون دادیم آن موقع
۸
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
برید بزنید داغونش کنید
۱۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مگه ما هنوز توی کویت دیپلمات داشتیم؟
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تازه میگی اقدامات تنش زا در سه ماه گذشته کجا بودید خبرگذاران جوان جزیره های خبیث عربی با ایران دارن میجنگن بعد میگی اقدام تنش زا
۳
۱
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