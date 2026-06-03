دومینوی بحران اقتصاد جهانی در پی جنگ افروزی آمریکا و بسته شدن تنگه هرمز + فیلم

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - ۹۰ روز از آغاز جنگ جنایتکارانه محور آمریکایی صهیونی علیه ایران میگذرد؛ جنگی که ایران در یکی از اقدامات متقابل خود در پاسخ به این حمله، تنگه هرمز را بر روی دشمنان متخاصم بست. آبراهی که یکی از حیاتیترین شاهراههای مواصلاتی دریایی در جهان به شمار میرود.
در این مدت حجم تردد کشتیرانی تجاری در مقایسه با دوران پیش از جنگ حدود ۹۲ درصد کاهش یافته است. اتفاقی که در که در یک فرایند دومینویی، نه تنها بازار انرژی جهانی و کشورهای متخاصم را با مشکل مواجه کرده بلکه به دیگر بخشهای اقتصادی این کشورها از جمله کشاورزی هم لطمه وارد کرده است.