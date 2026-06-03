باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس (۱۱ اسفند) تاکنون به ۳۵۱۶ نفر رسیده است.

بر اساس آمار منتشرشده، همچنین دست‌کم ۱۰ هزار و ۶۷۴ نفر در جریان این حملات زخمی شده‌اند.

نقض آتش‌بس در لبنان همچنان ادامه دارد و از هفته گذشته تشدید شده است. منابع امنیتی لبنان امروز (چهارشنبه) اعلام کردند که یک حمله هوایی انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی، خودرویی در نزدیکی بیروت را هدف قرار داده است. این نزدیکترین حمله به بیروت از زمان درخواست واشنگتن برای عدم حمله به پایتخت لبنان بود.

منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که حملات پهپادی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه حداقل ۱۰ وسیله نقلیه را هدف قرار داده است.

منبع: الجزیره