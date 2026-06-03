وزیر صمت با تاکید بر تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی اعلام کرد: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، تمامی موانعی که منجر به توقف خطوط تولید یا معطلی مواد اولیه در بنادر می‌شود، می‌بایست برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت  ضمن تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور گفت: طبق اولویت‌بندی‌ها در حوزه واردات و با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باید فرآیندها بازنگری و ارز تخصیصی به‌صورت هدفمند تزریق شود.

وی افزود: با تقسیم‌بندی دقیق و جداسازی هوشمندانه مواد مورد نیاز صنایع مادر و استراتژیک، به‌دنبال آن هستیم که منابع ارزی را مدیریت کنیم که این کار با کمک تولیدکنندگان واقعی و بهینه‌سازی زنجیره تامین پتروشیمی و سایر صنایع استراتژیک محقق خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح راهبردهای جدید این وزارتخانه و با تاکید بر اهمیت مدیریت شرایط پساجنگ تاکید کرد: همان‌طور که در ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم با مدیریت دقیق و مشارکت بخش خصوصی توانستیم کشور را از بحران عبور دهیم، امروز نیز خط تولید، خط مقدم دفاعی ماست.

وی با اشاره به‌ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، ادامه داد: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، تمامی موانعی که منجر به توقف خطوط تولید یا معطلی مواد اولیه در بنادر می‌شود، می‌بایست برطرف شود.

اتابک با بیان اینکه واردات کالاهای مصرفی را از مواد اولیه تولید به‌منظور جلوگیری از هدررفت منابع ارزی به‌صورت هوشمندانه تفکیک کرده‌ایم، اضافه کرد: صنعت پتروشیمی و سایر صنایع کلیدی کشور، ظرفیت‌های عظیمی دارند که نیازمند هماهنگی‌های اجرایی بیشتر برای اجرای صحیح برنامه‌های خود هستند. ما تمام قد پای کار تولید ایستاده‌ایم و از فعالان این حوزه نیز انتظار داریم با تعهد کامل، در مسیر نوسازی و افزایش بهره‌وری در پالایشگاه‌ها و خطوط تولید گام بردارند.

وزیر صمت، با اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان تاکید کرد: مسائل و نگرانی های موجود در حوزه تامین مواد اولیه و واردات با همکاری تیم اقتصادی دولت در حال تسریع است و اجازه نخواهیم داد چرخ تولید متوقف شود.

وی همچنین گفت: دوران مدیریت منفعلانه به پایان رسیده و ما باید در کوتاه‌ترین زمان، ضمن بازسازی واحدها و صنایع آسیب دیده جنگ آمریکایی- صهیونی، بهره‌وری کشور را به حداکثر برسانیم.

برچسب ها: تولید ، حمایت از تولیدکننده
خبرهای مرتبط
افزایش سطح تاب آوری واحد‌های تولیدی/ ادامه تولید بدون اختلال
تولید بدون توقف در جنگ تحمیلی سوم ادامه داشت
زخم جنگ بر پیکر تولید لرستان؛ خسارت ۵۸۰ میلیاردی به اقتصاد و امید کارگران به بازگشت به کار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
۱۲ استان پای کار آمدند؛ درآمدزایی آموزشی با انرژی خورشیدی
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
خبر امیدوارکننده برای مستأجران/ تورم اجاره به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر رسید
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند
تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و دادستانی کل کشور برای رفع چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای
تشریح عملکرد مالیاتی؛ استقرار کامل سامانه مودیان و رشد ۳۶۱ درصدی استرداد مالیات
نخستین پارک علم و فناوری هوایی کشور راه اندازی می‌شود