شهردار شیراز در هشتاد و سومین مرحله جهش عمرانی، تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله اصطهباناتی (خلیج فارس ـ شهید استوار) را از پروژه‌های راهبردی و آینده‌نگر مدیریت شهری دانست و از تلاش‌های شبانه‌روزی چهار سال گذشته برای اجرای آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد حسن اسدی در هشتاد و سومین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز و آیین افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت الله اصطهباناتی (تقاطع خلیج فارس - شهید استوار) با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مدیریت شهری طی چهار سال گذشته، این پروژه را یکی از طرح‌های راهبردی و آینده‌نگرانه شهرداری دانست.

او ضمن قدردانی از ریاست محترم شورای شهر، دکتر حسینی، اعضای شورا، فرماندهان لشکر فجر، مدیران بانک شهر و معاونین شهرداری، تأکید کرد: پروژه‌های عمرانی ما حاصل کار شبانه‌روزی مجموعه شورا و شهرداری است که امروز به ثمر نشسته و به افتتاح رسیده است.

شهردار شیراز با اشاره به ویژگی‌های پروژه شهید استوار گفت: این بزرگراه به طول شش کیلومتر و عرض هشتاد متر با رعایت تمامی استاندارد‌ها از جمله رفوش وسط، تندرو، کندرو، پیاده‌رو و حریم سبز، در کمتر از یک سال به بهره‌برداری رسید. این طرح چهار محور اصلی شامل خلیج فارس، تخت جمشید، بلوار اتحاد و کفک را به هم متصل می‌کند و تحولی اساسی در جنوب شهر ایجاد کرده است.

اسدی افزود: این پروژه نه تنها موجب بهبود جریان ترافیک و کاهش زمان سفر خواهد شد، بلکه ایمنی تردد شهروندان و مسافران را افزایش داده و به ارتقای کیفیت زندگی در شیراز کمک می‌کند. چنین طرح‌هایی برای تاب‌آوری شهر و آینده نسل‌های بعدی طراحی شده‌اند تا شیراز در تراز یکی از صد شهر برتر دنیا قرار گیرد.

او ضمن تقدیر از تلاش‌های کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر، سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری، پیمانکاران و کارگران پروژه، نقش بانک شهر در تأمین مالی این طرح را «مثال‌زدنی و قابل ستایش» عنوان کرد.

شهردار شیراز در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌ها و تورم افسارگسیخته، هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی شهرداری تعطیل یا حتی دچار تأخیر نشد. امروز شاهد یک انقلاب عمرانی در شیراز هستیم که ثمره آن رونق اقتصادی، افزایش ارزش املاک و تحول بنیادین در مناطق شهری است.

محمد امین، معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز هم با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود جریان ترافیک و ارتقای ایمنی شهروندان گفت: این طرح با اتصال بلوار‌های شهید مدرس و سرداران، علاوه بر افزایش ظرفیت عملیاتی محور‌های مواصلاتی، موجب کاهش زمان سفر و ارتقای شاخص‌های ایمنی خواهد شد.

او با یادآوری کلنگ‌زنی پروژه در سال ۱۴۰۳ افزود: شهردار محترم همان زمان تأکید کردند که این پروژه باید ظرف دو سال به بهره‌برداری برسد. در طول این مدت با مشکلات متعدد ملکی و تاسیساتی مواجه شدیم، اما با تدبیر مدیریت شهری و پیگیری‌های هفتگی در جلسات راهبردی، مسیر اجرای پروژه هموار شد.

امین با اشاره به تغییرات فنی در روند اجرا اظهار داشت: به منظور رعایت حریم امنیتی فرودگاه آیت‌الله دستغیب، بازطراحی‌هایی انجام شد که بخشی از زمان پروژه را به خود اختصاص داد. همچنین در شرایط بحرانی از جمله جنگ رمضان و حملات موشکی، عملیات عمرانی ادامه یافت و حتی بخشی از سازه پل آسیب دید، اما همکاران سازمان عمران با وجود مجروحیت و مشکلات، کار را متوقف نکردند.

او هزینه اجرای این پروژه را حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرح نمونه‌ای از عزم جدی شهرداری شیراز در اجرای پروژه‌های کلان حتی در شرایط سخت و بحرانی است. سازمان عمران به‌عنوان بازوی توانمند شهرداری، بار دیگر نشان داد که در برابر بحران‌ها تکیه‌گاهی مطمئن است.

امین ضمن قدردانی از مهندس عباسی، رئیس سازمان عمران، معاونین و کارکنان این مجموعه، همچنین از شرکت مهندسین مشاور آبسار فارس به‌عنوان طراح و ناظر پروژه و سایر معاونت‌های شهرداری از جمله مالی، اقتصادی، محیط زیست، خدمات شهری و حمل‌ونقل و ترافیک تشکر کرد و گفت: این پروژه حاصل تلاش جمعی همه بخش‌های شهرداری است و نقشی مهم در ساماندهی ترافیک شرق شیراز ایفا خواهد کرد.

محمود صفایی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر شیراز، ضمن تبریک عید امامت و ولایت و تسلیت سالگرد رحلت رهبر فقید انقلاب اسلامی، بر ضرورت خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم شریف شیراز تأکید کرد.

او با یادآوری کلنگ‌زنی این پروژه در دو سال گذشته، گفت: شهرداری شیراز وعده داده بود که ظرف دو سال این طرح به بهره‌برداری برسد و امروز شاهد تحقق آن هستیم. این پروژه در کنار بزرگراه شهید سرفراز استوار، نمونه‌ای از تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت شهری برای توسعه و آبادانی شیراز است.

صفایی با اشاره به گستره فعالیت‌های عمرانی شهرداری افزود: از شرقی‌ترین نقطه شهر تا غربی‌ترین بخش، از جنوبی‌ترین رینگ تا شمالی‌ترین جاده‌ها، هزاران پروژه در دست اجراست که با مدیریت شهرداری و سازمان عمران پیش می‌رود. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

او ضمن تقدیر از تیم‌های عمرانی شهرداری، به‌ویژه مهندس عباسی و همکاران سازمان عمران، خاطرنشان کرد: این عزیزان با تمام توان در طراحی، اجرا، تأمین منابع مالی و تملک اراضی نقش‌آفرینی کرده‌اند. به جرأت می‌توان گفت که تلاش‌های آنان شایسته تقدیر ویژه و حتی نصب تندیس در شهر است.

صفایی با اشاره به برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری از سال ۱۴۰۳ تاکنون گفت: هر سال پروژه‌های عمرانی با زمان‌بندی مشخص تدوین و در جلسات هفتگی با حضور شهردار و مدیران مربوطه پیگیری می‌شود. همین نظم و جدیت موجب شده که پروژه‌ها نه تنها در موعد مقرر بلکه زودتر از زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری برسند.

او با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها تأکید کرد: این افتتاحیه‌ها تنها نماد عمرانی نیستند، بلکه بخشی از مبارزه اساسی با دشمنان و خدمت‌رسانی به مردم محسوب می‌شوند. خداوند نعمتی بزرگ به ما عطا کرده که بتوانیم در مسیر خدمت به مردم گام برداریم و این افتخار را باید مغتنم بشماریم.

محمدرضا هاجری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز هم ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، این عید را «برترین و بافضیلت‌ترین اعیاد اسلامی» خواند و بر جایگاه امامت و ولایت در حیات دینی و اجتماعی مسلمانان تأکید کرد.

او با اشاره به روایات اسلامی گفت: نماز، روزه و حج بدون ولایت معنا و مفهوم ندارد؛ آنچه به همه عبادات روح می‌بخشد، ولایت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است. عید غدیر شاخصی است که مسیر حق و باطل را برای ما روشن می‌کند.

هاجری با یادآوری نقش امام خمینی (ره) در احیای ولایت در عصر غیبت افزود: امام راحل پرتویی از ولایت را در دوران انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت و توانست شرق را متحیر و غرب را عاجز کند. امروز نیز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ولایت و رهبری، به قدرتی تأثیرگذار در جهان تبدیل شده است.

او ادامه داد: در دعای روز عید غدیر از خداوند می‌خواهیم که ما را از پیروان راستین امیرالمؤمنین قرار دهد. ذکر نام علی علیه‌السلام زینت‌بخش مجالس و محافل ماست، چرا که علی با حق است و حق با علی.

عضو شورای شهر شیراز همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگی این عید در شهر گفت: فرهنگسرای غدیر شیراز به برکت یاد و نام امیرالمؤمنین شکل گرفت و امروز نماد توجه مدیریت شهری به ارزش‌های دینی و فرهنگی است.

هاجری در پایان خاطرنشان کرد: ولایت، ریسمان محکم الهی و کشتی نجاتی است که همه ما باید به آن تمسک بجوییم. اگر امروز ایران در عرصه جهانی با اقتدار و عظمت شناخته می‌شود، همه در سایه ولایت و رهبری است.

برچسب ها: جهش عمرانی شیراز ، افتتاح ، تقاطع غیرهمسطح ، شهید استوار ، افتتاح تقاطع غیرهمسطح
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