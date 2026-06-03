باشگاه سپاهان که به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای عدم دریافت مجوز حرفه‌ای اعتراض کرده بود، پاسخ این نهاد را بازنشر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه سپاهان موفق نشد از کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای، مجوز حرفه‌ای AFC دریافت کند و به همین دلیل از حضور در رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا بازماند. سپاهان به این موضوع به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض کرد و حالا با کنایه به فدراسیون فوتبال، پاسخ AFC را منتشر کرده است.

باشگاه سپاهان نوشته است:

«‏پاسخ AFC به درخواست بررسی مدارک سپاهان: اعطاکننده مجوز، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.

‏فدراسیون فوتبال دو روز پیش: AFC پنجره را بسته است.

‏سوال: چه کسی به ما مجوز نمی‌دهد؟»

به سپاهان درباره مجوز حرفه‌ای: فدراسیون فوتبال مسئول است

برچسب ها: مجوز حرفه ای ، سپاهان
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