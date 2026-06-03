مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان با قهرمانی یاسمن یزدانی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در شرایطی به میزبانی آکادمی بابک تهران پیگیری شد که در پایان، یاسمن یزدانی عنوان نخست این مسابقات را از آن خود کرد.

در دیدار پایانی یاسمن یزدانی و کیمیا ثاقب تهرانی رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان یزدانی با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ به برتری دست یافت و این رقابت ها را با کسب عنوان قهرمانی به پایان برد. در دیدار فینال بخش انفرادی فریده اشرف گنجویی نایب رئیس فدراسیون از نزدیک نظاره گر تلاش دو تنیسور بود و در مراسم پایانی و اهدای جوایز قهرمانان کشورمان حضور یافت.

پیش از این نیز در بخش دونفره این رقابت ها تیم یاسمن یزدانی و هانا سلطانی با غلبه بر تیم ال‌آی حلاجی زحمتکش و ارغوان سپهر به مقام نخست این مسابقات دست یافته بودند.

گفتنی است، سرداوری این دوره از مسابقات با شهرزاد لازم ‌زاده و مدیریت برگزاری رقابت‌ها نیز با نازنین فاضلی بود.