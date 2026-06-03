رئیس فدراسیون فوتبال گفت: آمریکا نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند. ما میهمان فیفا هستیم و در این باره با فدراسیون بین‌المللی فوتبال صحبت خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه روادید اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در کشور مکزیک بدون انگشت‌نگاری و بدون اینکه در سفارت این کشور در ترکیه حاضر شوند صادر شد، اظهار کرد: بحث انگشت‌نگاری مطرح بود که این موضوع یک رویه جاری برای صدور روادید این کشور است. با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال ایران فردا با مالی یک بازی تدارکاتی را باید انجام دهد و سفارت مکزیک در ترکیه در شهر آنکارا قرار دارد و اعضای تیم ملی برای حضور در سفارت این کشور می‌بایست پرواز هوایی انجام می‌دادند و برنامه‌های تیم ملی برای انجام بازی با مالی با چالش روبه‌رو می‌شد. هم سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و هم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به درخواست فدراسیون فوتبال پیگیری کردند و مورد قبول واقع شد که بدون انگشت‌نگاری ویزای اعضای تیم ملی صادر شود که این اتفاق افتاد.

وی افزود: به جز دو نفر که همراه تیم ملی هستند، سایر ویزاها صادر شد و البته مشکل خاصی وجود ندارد و اعلام کردند برای این دو نفر باید استعلامی گرفته شود و تا چند ساعت آینده صادر خواهد شد. ویزای کاروان تیم ملی برای سفر به مکزیک صادر شد که کار بسیار خوبی است.

رئیس فدراسیون فوتبال، خاطرنشان کرد: اگر به مکزیک نرفته بودیم معنایش این بود تا ویزا صادر نمی‌شد نمی‌توانستیم به کمپ خود برویم و مشکلاتی مطرح می‌شد. با توجه به اینکه کمپ ایران در مکزیک است، تیم ملی می‌تواند در این کشور تمرینات خود را دنبال کند.

تاج ادامه داد: به طور حتم دیگر مانع خاصی وجود ندارد، مگر ویزای آمریکا که خود من امروز دو بار با فیفا به صحبت پرداختم و این موضوع مسیر خود را طی می‌کند. اگر از من بپرسند می‌گویم نمی‌دانم در چه مرحله‌ای است؟ به ما اعلام کردند منتظر باشید و پیگیر این موضوع هستیم.

وی تاکید کرد: هیچ نماینده مجلس درخواست حضور در جام جهانی را نداشته است. در جلسه‌ای که ما با برخی از اعضای فراکسیون ورزش برگزار کردیم، این دوستان فقط درخواست کمک به تیم ملی را مطرح کردند.

رئیس فدراسیون در پاسخ به این پرسش که آیا حقیقت دارد دولت آمریکا اعلام کرده فقط کاروان تیم ملی ۴۸ ساعت می‌تواند در این کشور حضور داشته باشد، این جملات را بر زبان آورد: آمریکا که نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند. ما میهمان فیفا هستیم و در این باره با فدراسیون بین‌المللی فوتبال صحبت خواهیم کرد. آن چیزی که برای ما مهم است، مذاکره با فیفا است.

تاج اعلام کرد: بازی اول ما که در لس‌آنجلس برگزار می‌شود تا کمپ دو ساعت و ۲۰ دقیقه فاصله دارد و شرط عقل آن است که این سفر با هواپیما انجام شود. اگر با هواپیما برویم، ۵۰ دقیقه سفر طول خواهد کشید و درخواست سرمربی تیم ملی نیز این موضوع است و در حال برنامه‌ریزی هستیم که این اتفاق صورت بگیرد.

وی در پایان گفت: مهم‌ترین مسئله برای ما ویزای آمریکا است. موضوع مکزیک واقعاً حل شده شده و فیفا به ما امیدواری داده است.

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، تیم ملی فوتبال ایران ، مهدی تاج
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