دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شایعات و برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره‌ جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید انقلاب فاقد اعتبار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شماره ۱ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با تبریک عید سعید غدیرخم و گرامیداشت سی‌وهفتمین سالگرد رحلت جانگداز بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه، به‌اطلاع ملّت بزرگ ایران، آزادگان جهان و علاقه‌مندان به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه می‌رساند، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره‌ی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.

برنامه‌ها، اقدامات رسانه‌ای و جزئیات این رویداد عظیم در اطلاعیه‌های بعدی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه اعلام خواهدشد. ان‌شاء‌الله.

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵

برچسب ها: تشییع پیکر ، حضرت آیت الله خامنه‌ای ، رهبر انقلاب
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