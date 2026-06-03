نخست وزیر رژیم صهیونیستی به گزارش‌های منتشر شده درباره رابطه خود و ترامپ واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی مدعی شد که گاهی در مورد «جنبه‌های تاکتیکی» با رئیس جمهور آمریکا اختلاف نظر دارد، اما دو طرف «به راه حل‌هایی می‌رسند». 

او گفت که هر دو روز یک بار با دونالد ترامپ به صورت تلفنی صحبت می‌کند.

نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مدعی شد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران «تمام نشده است» و اینکه «در صورت نیاز نظامیان اسرائیلی آماده هستند». 

اشاره نتانیاهو به اختلافات با ترامپ، پس از آن صورت می‌گیرد که آکسیوس در گزارشی اعلام کرد او و رئیس جمهور آمریکا تماس تلفنی پر تنشی داشته‌اند.
منابع می‌گویند ترامپ در این تماس، به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانه‌ای. اگر من نبودم الان تو در زندان بودی. من دارم تو را نجات می‌دهم. الان همه از تو متنفرند. همه به خاطر این از اسرائیل متنفرند». 

بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ به نتانیاهو گفته است که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، رژیم صهیونیستی را در سراسر جهان منزوی‌تر خواهد کرد.

ترامپ امروز هم در گفت‌و‌گو با پادکست «پاد فورس وان» این تماس را تایید کرد و گفت که اگر او نبود «اسرائیل اکنون وجود نداشت».

منبع: الجزیره / رویترز

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یعنی ما از امریکا جداییم
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
آخرین اخبار
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا طرح کاهش تنش مرحله‌ای ۶۰ روزه برای لبنان را پیشنهاد کرد
روسیه خواستار توضیح فرانسه درباره توقیف کشتی این کشور شد
حماس امتناع از واگذاری حکومت در غزه را تکذیب کرد
ادعای ترامپ: مذاکرات با ایران متوقف نشده است
اسپانیا تشدید خشونت‌ها در جنوب لبنان را محکوم کرد