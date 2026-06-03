باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی مدعی شد که گاهی در مورد «جنبه‌های تاکتیکی» با رئیس جمهور آمریکا اختلاف نظر دارد، اما دو طرف «به راه حل‌هایی می‌رسند».

او گفت که هر دو روز یک بار با دونالد ترامپ به صورت تلفنی صحبت می‌کند.

نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مدعی شد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران «تمام نشده است» و اینکه «در صورت نیاز نظامیان اسرائیلی آماده هستند».

اشاره نتانیاهو به اختلافات با ترامپ، پس از آن صورت می‌گیرد که آکسیوس در گزارشی اعلام کرد او و رئیس جمهور آمریکا تماس تلفنی پر تنشی داشته‌اند.

منابع می‌گویند ترامپ در این تماس، به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانه‌ای. اگر من نبودم الان تو در زندان بودی. من دارم تو را نجات می‌دهم. الان همه از تو متنفرند. همه به خاطر این از اسرائیل متنفرند».

بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ به نتانیاهو گفته است که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، رژیم صهیونیستی را در سراسر جهان منزوی‌تر خواهد کرد.

ترامپ امروز هم در گفت‌و‌گو با پادکست «پاد فورس وان» این تماس را تایید کرد و گفت که اگر او نبود «اسرائیل اکنون وجود نداشت».

منبع: الجزیره / رویترز