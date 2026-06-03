مرکز نوآوری و کارآفرینی هرندی محلی برای شنیدن ایده‌ها و کشف استعداد کودکان و نوجوانان محله‌های کم برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر هرمزی نژاد دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور درخصوص «مرکز نوآوری و کارآفرینی هرندی» که خرداد ماه ۱۴۰۵ افتتاح شد، گفت: این مرکز نخستین الگوی «مرکز نوآوری اجتماعی محله‌محور» است که نوجوانان محله های کم برخوردار در این مرکز حضور پیدا می‌کنند تا ایده هایشان شنیده، استعدادهایشان کشف و مهارت هایشان تقویت شود. در نتیجه خلاقیت این عزیزان به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. این مرکز نخستین بار در دوره شهید رئیسی پایه گذاری شد اما نیاز به بازسازی زیربنایی و نگاهی جامع‌تر داشت که در دولت چهاردهم این بازآرایی انجام شد و امروز شاهد برنامه‌ای منسجم برای تحول هستیم.

او ادامه داد: خروجی این مرکز محدود به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نمیشود؛ ما در این مرکز به دنبال احیای مشاغل خانگی، توسعه صنایع خلاق و تبدیل توانمندی‌های فردی به ثروت هستیم.

هرمزی نژاد با اشاره به اینکه آموزش فناوری های نوظهور باید از سنین پایین آغاز شود ، بیان کرد: سنین کودکی بهترین زمان برای آموزش مفاهیمی مانند هوش مصنوعی و دانش بنیان است و وظیفه این مرکز آموزش مفاهیم فناوری های نوظهور به کودکان و نوجوانان است تا این استعدادها به راهکارهای حل مسائل ملی تبدیل شود. 

وی افزود:در این مرکز ثبت نام کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله در ۱۷۶ محله کمتر برخوردار تهران برای دوره های « هوش مصنوعی کاربردی» آغاز شده است. برنامه «باما» این حرکت را مدیریت می‌کند و مرکز هرندی محوریت این آموزش ها را برعهده دارد.

مشاور معاونت علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در پاسخ به گسترش این مراکز در استان ها گفت: وظیفه معاونت تجهیز  و آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی و بهسازی فضاها با همکاری شهرداری‌هاست. ما با استقرار شتاب دهنده ها در این مراکز، فرآیند کشف مهارت تا اتصال به بازار را تضمین می‌کنیم، در این مدل از پلتفرم ها استفاده میکنیم تا محصولات تولیدی این افراد بازار تضمین شده ، داشته باشند.

او در ادامه افزود: این مجموعه به دنبال تغییر الگوی توانمند سازی در مناطق کم برخوردار است و ساکنان منطقه به جای دریافت حمایت های سنتی ، با تکیه بر آموزش های فناورانه ، به بازیگران فعال اقتصاد دانش بنیان کشور تبدیل می‌شوند.

هرمزی نژاد درخصوص حضور فعال بانوان در مدیریت شرکت های دانش بنیان خاطرنشان کرد: طبق آمار موجود حضور بانوان به عنوان مدیرعامل شرکت های دانش بنیان از میانگین جهانی بالاتر است ؛ در حالی که این نرخ در دنیا حدود ۱۰درصد است، در ایران به بیش از ۱۲درصد رسیده است. بنابراین نگاه ما در مراکز نوآوری خلاقیت و ایجاد فرصت های برابر است و عدالت جنسیتی در این حوزه کاملا مشهود است.

هرمزی نژاد در پایان گفت: سرمایه گذاری بر روی تربیت نیروی انسانی مستعد، گامی مثبت و حیاتی در جهت رشد کشور و دستیابی به استقلال واقعی است.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، آموزش کودکان
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