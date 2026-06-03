مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی و آغاز موج بازگشت حجاج به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طاهر عبدالحی با اشاره به آغاز عملیات اعزام زائران از اردیبهشت‌ماه سال جاری اظهار کرد: بر اساس اعلام اولیه سازمان حج و زیارت، مقرر شده بود ۳۰ هزار و ۶۷۲ نفر از زائران ایرانی توسط ایران‌ایر به مدینه منوره منتقل شوند که در نهایت طی ۲۱ روز عملیات رفت، بیش از ۳۰ هزار نفر از زائران جابه‌جا شدند.

وی افزود: پس از ۲۶ اردیبهشت‌نیز چند پرواز دیگر به برنامه عملیاتی اضافه شد که به دلیل آماده نشدن ویزای برخی زائران، دو پرواز لغو شد. در مجموع ایران‌ایر موفق شد ۱۳۳ پرواز رفت و برگشت معادل ۲۶۶ سورتی پرواز را در عملیات اعزام حجاج انجام دهد.

مدیرعامل هما با اشاره به آغاز عملیات بازگشت حجاج گفت: عملیات بازگشت از ۱۱ خردادماه آغاز شده و تا ۲۳ خرداد ادامه خواهد داشت. به دلیل فشردگی زمانی، حجم کار در این مرحله نسبت به عملیات رفت حدود ۴۰ درصد بیشتر است.

عبدالحی ادامه داد: در مرحله اعزام، پروازها از فرودگاه‌های تهران، مشهد و زاهدان به مقصد مدینه منوره انجام شد. پروازهای مشهد و زاهدان به صورت شبانه‌روزی برقرار بود، اما پروازهای تهران در بازه زمانی طلوع تا غروب آفتاب با محدودیت‌هایی همراه بود.

وی با بیان اینکه در مرحله بازگشت فرودگاه‌های بیشتری برای پذیرش حجاج در نظر گرفته شده‌اند، تصریح کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده در کمیته هماهنگی بین نیروهای نظامی و غیرنظامی، فرودگاه‌های تهران، مشهد، زاهدان، گرگان، اصفهان و شیراز برای انجام پروازهای بازگشت مورد تأیید قرار گرفتند و عملیات از این مبادی در حال انجام است.

مدیرعامل ایران‌ایر خاطرنشان کرد: در سه روز نخست عملیات بازگشت، روزانه بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار زائر به کشور منتقل شده‌اند و به طور متوسط ۱۱ تا ۱۳ پرواز در روز انجام می‌شود. تاکنون نیز حدود ۵ هزار نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند.

 روایت مدیرعامل هما از آسیب‌دیدن ناوگان ایران‌ایر در جنگ

عبدالحی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های واردشده به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ایران‌ایر از جمله شرکت‌هایی بود که بیشترین آسیب را در این دوره متحمل شد.

وی با تشریح جزئیات یکی از پروازهای آسیب‌دیده اظهار کرد: در ۹ اردیبهشت‌ماه پرواز تهران – بوشهر – تهران را انجام می‌دادیم. حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه بوشهر و در ارتفاع حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار پا، از طریق رادار به ما اعلام شد که باید فوراً به بوشهر بازگردیم.

مدیرعامل هما افزود: پس از دریافت مجدد تأییدیه و طبق دستور صادر شده، مسیر پرواز را تغییر داده و به فرودگاه بوشهر بازگشتیم. مطابق پروتکل‌های عملیاتی، علت بازگشت را وجود مشکلات فنی اعلام کردیم و پس از فرود، مشخص شد امکان ادامه پرواز وجود ندارد. در نهایت از مسافران عذرخواهی شد و پرواز لغو شد.

عبدالحی ادامه داد: روز بعد همراه با سایر همکاران از طریق مسیر زمینی به تهران بازگشتیم و سپس مطلع شدیم که در ۱۲ اردیبهشت‌ماه یکی از سالم‌ترین هواپیماهای ناوگان ایران‌ایر، یک فروند ایرباس ۳۱۹، در محوطه مقابل ترمینال مسافری فرودگاه بوشهر مورد اصابت قرار گرفته و عملاً از چرخه عملیاتی خارج شده است.

وی تأکید کرد: با وجود خسارت‌های وارده به ناوگان، کارکنان و خلبانان ایران‌ایر با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله الحرام هستند و عملیات بازگشت حجاج طبق برنامه در حال انجام است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواپیمایی
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