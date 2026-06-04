باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - بیات نماینده مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات حمایتی از مددجویان و مردم مبتنی بر متن صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سنواتی خاطرنشان کرد: در وضعیتی که تحت فشار جنگ تحمیلی هستیم، باید اعتبارات حتیالامکان به بخشهای مولد سوق داده شود. در همین راستا، اعطای وام اشتغال میتواند کمککننده باشد.
وی افزود:یکی از مهمترین اعتبارات بانکی پیشبینی شده در قانون بودجه کل کشور در سالهای اخیر مرتبط با وامهای خرد حمایتی از اشتغال و درآمدزایی بخشی مهمی از اقشار ضعیف جامعه یعنی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین سازمان بهزیستی کشور است که در این زمینه نیز اعتبارات مهم و خوبی به این سمت سوق داده شده است.
بیات گفت: مددجویان اقشار آسیبپذیری هستند و باید حمایت از آنها با اولویت در دستور کار باشد. به ویژه در شرایط فعلی، این اقشار بیشتری آسیب را دیدهاند. بر همین اساس، باید اعطای سریع وام اشتغال مددجویان در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: تسهیلات خرد مانند وام اشتغال اگر به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، میتواند کمککننده باشد. اما اگر تسهیلات دیرهنگام اعطا شود، عملاً اثرگذاری خود را از دست میدهند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در شرایط فعلی سیاستهای حمایتی جدیتری را به اجرا بگذارد. سیاستهایی که در نهایت زمینه را برای مهار تورم فراهم کند. هر چقدر بیشتر اعتبارات به بخشهای مولد سوق داده شوند و از سوداگری اجتناب شود، نتایج بهتری برای اقتصاد ملی به دست میآید.
بیاتگفت: توانمندسازی مددجویان تنها به لحاظ درآمدزایی برای آنها اهمیت ندارد. وقتی مددجویان توانمند میشوند، علاوه بر این که نیازی به حمایتهای دولتی ندارند و از بار مالی دولت کاسته میشود، امید به زندگی مددجویان نیز افزایش پیدا میکند. بالا رفتن امید در خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی به معنای افزایش امید و نشاط در جامعه است.
بیات ادامه داد: مجلس کار خودش را در زمینه قانونگذاری به درستی انجام داده است. اعتبار نسبتاً خوبی برای وام اشتغال در قانون بودجه 1405 در نظر گرفته شد. بخش قابل توجهی از این تسهیلات در قالب وام اشتغال مددجویان به آنها اعطا میشود. حالا نوبت بانک مرکزی است که کارش را به درستی انجام دهد و تعیین سهمیهها و تأمین اعتبار را انجام دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید تعلل و اهمالکاری بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال و ابلاغ سهمیه و تامین اعتبارات در این بخش پایان یابد و سریعا مسیر پرداخت تسهیلات به مددجویان در این حوزه فراهم شود؛ گفت: تعلل بانک مرکزی در تعیین سهمیه بانکها از وام اشتغال و تأمین اعتبار مورد نیاز پذیرفتنی نیست.
او یادآور شد:تمامی دستگاهها باید متوجه شرایط حساس کنونی باشند. باید تمامی سیاستها در راستای کمک به معیشت مردم و کنترل امور اقتصادی کشور باشد. باید بانک مرکزی اهمالکاری در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان را کنار بگذارد و مجلس این موضوع را به صورت هفتگی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر است.