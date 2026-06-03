باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات تهران همچنین ۱۲ استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

او بیان کرد: امشب در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط برای روز پنجشنبه در اغلب مناطق کشور مورد انتظار است.

او گفت:طی سه روز آینده برای برخی مناطق غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، شرق و شمال شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.فردا دریای خزر و تا روز جمعه خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.