مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی سه روز آینده برای برخی مناطق غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، شرق و شمال شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات تهران همچنین ۱۲ استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

او بیان کرد: امشب در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط برای روز پنجشنبه در اغلب مناطق کشور مورد انتظار است.

او گفت:طی سه روز آینده برای برخی مناطق غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، شرق و شمال شرق کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.فردا دریای خزر و تا روز جمعه خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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