باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به شمال کشور و آزادراههای اطراف تهران خبر داد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال و در محدوده سیاهبیشه سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده گزنک و مسیر رفت و برگشت در محدودههای سهراهی چلاو، شاهاندشت و شهررودهن، تردد خودروها با ترافیک سنگین همراه است.
محرابینیا افزود: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، بهویژه در محدوده شهر دماوند و مناطق پل سفید و زیرآب، بار ترافیکی سنگین مشاهده میشود.
وی ادامه داد: آزادراه قزوین–رشت در محدوده امامزاده هاشم با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه تهران–پردیس از ابتدای مسیر تا تونل شماره یک و در محور قدیم تهران–بومهن در محدوده پیچهای جاجرود و شهر بومهن، ترافیک سنگین گزارش شده است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور گفت: در آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدودههای حدفاصل گرمدره تا استاندارد، پل حصارک و ناصرآباد و همچنین در مسیر برگشت آزادراه قزوین–کرج–تهران از محدوده بهشت سکینه تا پل حصارک و پلیسراه مهرشهر تا امامزاده طاهر، ترافیک سنگین جریان دارد.
وی افزود: در آزادراه تهران–قم نیز از محدوده عوارضی تهران تا قیصرآباد و در آزادراه تهران–ساوه در محدوده فیروزبهرام تا رضیآباد، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور تهران–شهریار و بزرگراه تهران–ورامین در محدوده قلعهنو، بار ترافیکی سنگینی حاکم است.
محرابینیا درباره شرایط جوی کشور نیز گفت: در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران و گلستان بارش باران گزارش شده و محورهای شمالی علاوه بر بارندگی، در ارتفاعات با مهگرفتگی همراه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در آزادراه تهران–شمال، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه رشت–قزوین، آزادراه پردیس–تهران و محور قدیم بومهن–تهران روان است، اما رانندگان باید با توجه به شرایط جوی و افزایش حجم سفرها، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور همچنین از انسداد محور غیرشریانی پاتاوه–دهدشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راهها دریافت کنند.