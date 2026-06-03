باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مأموران انتظامی استان فارس در چارچوب اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد آرامش، افراد مخل نظم و امنیت در استان را دستگیر کردند.

انهدام اعضای باند سارقان در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از دستگیری اعضای باند سارقان با در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نگهبان فرمانده انتظامی پاسارگاد، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان پاسارگاد، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت

او افزود: ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند، اعضای باند ۳ نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ نگهبان با بیان اینکه متهمان در بازجویی فنی به ۱۵ فقره انواع سرقت اعم از مزارع، باغات، منزل و درون خودرو اعتراف کردند، گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس شهرستان پاسارگاد با اشاره به اینکه این باند ۳ نفره بیش از ۱۰ میلیارد ریال اموال شهروندان را سرقت کرده و به مالخران فروخته بودند، تصریح کرد: در بازرسی از منزل آنان تعدادی اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان شد و تلاش برای دستگیری مالخران با جدیت ادامه دارد.

دستگیری سارق اماکن خصوصی در استهبان

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان از دستگیری سارق اماکن خصوصی که با سلاح سرد به مامور پلیس حمله ور شده بود، خبر داد.

سرهنگ حجت اله احمدیان فرمانده انتظامی شهرستان استهبان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی یک نفر سارق حرفه‌ای با هویت معلوم در حال سرقت مشاهده کردند که به محض مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد و پس از تعقیب و مراقبت به صورت پیاده، سارق با سلاح سرد به سمت ماموران حمله ور شده که در این خصوص مامور انتظامی پس از هشدار‌های ایست مکرر با رعایت قانون به کارگیری سلاح، او را از ناحیه پا مجروح و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در سوابق متهم ۷ فقره سرقت به چشم می‌خورد، اضافه کرد: متهم دارای برگ جلب در خصوص ۳ فقره سرقت از خانه باغ‌ها و همچنین تحت تعقیب بوده که با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

سیگار‌های ۲۱ میلیارد ریالی قاچاق به بازار نرسید

فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف سیگار‌های قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ علیرضا نگهبان فرمانده انتظامی پاسارگاد اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی با اقدامات فنی موفق به توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل بار سیگار شدند.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این وانت نیسان ۷۳۰ هزار نخ سیگار خارجی و بدون مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با بیان اینکه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف ۱۰۰ راس گوسفند قاچاق در کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از کشف ۱۰۰ راس گوسفند قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه چنار بیان کرد: در جهت برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران این فرماندهی هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۰۰ راس گوسفند قاچاق کشف و خودرو به پارکینک انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی کوه چنار با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

ضایعاتی‌های متخلف مهر و موم شدند

فرمانده انتظامی داراب از مهر و موم ۴ واحد ضایعاتی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در جهت ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحد‌های ضایعاتی، طرح برخورد با ضایعاتی‌های متخلف در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی از ۱۳ واحد خرید ضایعات در سطح این شهرستان بازدید و ۴ واحد متخلف را به علت بی توجهی به تذکرات پلیس و کشف اموال مشکوک به سرقتی، با هماهنگی مرجع قضایی مهر و موم کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب با اشاره به اینکه فعالیت واحد‌های خرید ضایعاتی توسط پلیس رصد می‌شود، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

بازداشت بر هم زنندگان نظم و امنیت و توقیف وسایل نقلیه متخلف در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، بر هم زنندگان نظم و امنیت دستگیر و وسایل نقلیه متخلف که در تفرجگاه‌ها ایجاد مزاحمت می‌کردند، توقیف شدند.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات و مطالبات مردمی و در جهت برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۳ روز در پارک‌ها و تفرجگاه‌ها به اجرا گذاشته شد.

او افزود: در این طرح تعداد ۱۲ نفر بر هم زننده نظم و امنیت دستگیر و ۱۶ دستگاه موتورسیکلت و ۸ خودرو متخلف که در سطح تفرجگاه‌ها و پارک‌ها ایجاد مزاحمت می‌کردند نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز به شهروندان توصیه کرد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری امنیت در اماکن گردشگری، تفرجگاه‌ها و پارک‌ها، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی این مناطق به صورت مستمر اجرا خواهد شد و پلیس برابر قانون با هرگونه اقدامات هنجار شکنانه برخورد خواهد کرد.