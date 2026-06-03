دولت بحرین در ادامه اتهام‌زنی‌های ضدایرانی، از بازداشت ۱۵ نفر به دلیل ارتباط با ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بحرین امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که ۱۵ نفر را به اتهام «ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» بازداشت کرده است. 

خبرگزاری دولتی بحرین به نقل از وزارت کشور مدعی شد که این اقدام را بر اساس تحقیقات پیشین انجام داده است. 

پیش از این، کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و گفت که تصمیم گرفته شمار کارکنان سفارت ایران را کاهش دهد.

آمریکا شب گذشته یک نفتکش در تنگه هرمز و یک دکل مخابراتی در جزیره قشم را هدف قرار داد. در پاسخ به این اقدام که به منزله نقض آتش‌بس است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبدا این حملات در کویت و بحرین را هدف قرار داد.

در ادامه، وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در استفاده استعماری از قلمرو و امکانات کشور‌های منطقه برای پیشبرد طرح‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت مستقیم و روشن حاکمان کویت و بحرین در رابطه با اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته را خاطرنشان کرد.

وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد هر کشوری که اجازه دهد از خاک یا پایگاه‌هایش برای حمله به ایران استفاده شود، طبق قوانین بین‌المللی شریک تجاوز علیه ایران محسوب می‌شود.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان نیز تاکید کرد که اقداماتی از این دست در راستای «حق مشروع ایران برای دفاع از خود» بوده و اینکه هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بحرین ، حمله پهپادی ، دستگیری
خبرهای مرتبط
بحرین محدودیت سفر به ایران و عراق اعمال کرد
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
این استان بحرین باید زودتر به سرزمین مادریش برگرده
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نیروی قدس باید ازگروحهای مقاومت کویت وبحرین وامارات پشتیبانی لجستیکی بکند
۳
۴
پاسخ دادن
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
آخرین اخبار
برزیل: وزیر خارجه ترامپ دشمن خونی آمریکای لاتین است
پنج عضو جدید و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند
ترامپ در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت می‌کند
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا