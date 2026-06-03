باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بحرین امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که ۱۵ نفر را به اتهام «ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» بازداشت کرده است.

خبرگزاری دولتی بحرین به نقل از وزارت کشور مدعی شد که این اقدام را بر اساس تحقیقات پیشین انجام داده است.

پیش از این، کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و گفت که تصمیم گرفته شمار کارکنان سفارت ایران را کاهش دهد.

آمریکا شب گذشته یک نفتکش در تنگه هرمز و یک دکل مخابراتی در جزیره قشم را هدف قرار داد. در پاسخ به این اقدام که به منزله نقض آتش‌بس است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبدا این حملات در کویت و بحرین را هدف قرار داد.

در ادامه، وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در استفاده استعماری از قلمرو و امکانات کشور‌های منطقه برای پیشبرد طرح‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت مستقیم و روشن حاکمان کویت و بحرین در رابطه با اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته را خاطرنشان کرد.

وزارت خارجه کشورمان اعلام کرد هر کشوری که اجازه دهد از خاک یا پایگاه‌هایش برای حمله به ایران استفاده شود، طبق قوانین بین‌المللی شریک تجاوز علیه ایران محسوب می‌شود.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان نیز تاکید کرد که اقداماتی از این دست در راستای «حق مشروع ایران برای دفاع از خود» بوده و اینکه هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد.

منبع: آناتولی