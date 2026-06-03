باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۸ کیلومتر بر ساعت رسید که پیامد آن کاهش دید افقی تا حدود دو هزار متر بود.
وی ادامه داد: با شدت گرفتن بادهای ۱۲۰ روزه، از شدت گرما در سطح استان کاسته شد؛ بهطوریکه دمای هوای زاهدان در گرمترین ساعت روز به ۳۶ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته ۶ درجه کاهش را نشان میدهد. همچنین دلگان با ثبت دمای ۴۸ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود و احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد. طی این مدت در سایر مناطق استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.
وی افزود: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای مهیا خواهد بود.
حیدری با هشدار نسبت به پیامدهای زیانبار گردوخاک، از شهروندان بهویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواست از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی همچنین توصیه کرد با توجه به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و بارشهای همرفتی، از اسکان و اتراق در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی خودداری شود.
مدیرکل هواشناسی استان بر رعایت نکات ایمنی در ترددهای جادهای، مراقبت از گلخانهها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت در ارتفاعات و مناطق مستعد وقوع صاعقه تأکید کرد.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان