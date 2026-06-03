باشگاه خبرنگاران جوان - اله‌نظر شه‌بخش در نشست وبیناری با کارشناسان بیمه بیکاری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها و شعب تأمین اجتماعی اظهار کرد: این واحدهای تولیدی به دلیل شرایط بحرانی فعالیت خود را متوقف کرده بودند که با پیگیری‌های انجام شده دوباره وارد چرخه تولید شدند.

وی با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری در استان افزود: تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۴۳ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در سیستان و بلوچستان ثبت شده‌اند که در این مدت ۲۱۹ نفر از آنان از طریق بازآموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای یا کشف اشتغال پنهان، دوباره وارد بازار کار شده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین از قرار داشتن ۲۵ واحد تولیدی با ۲ هزار و ۲۵۸ کارگر در فهرست «واحدهای مشکل‌دار» خبر داد و گفت: حمایت از پنج هزار و ۶۵۴ کارگر در این بنگاه‌ها در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

شه‌بخش با تأکید بر لزوم رسیدگی به پرونده‌ها در سامانه جامع روابط کار تصریح کرد: کارشناسان باید کارتابل‌های الکترونیکی بیمه بیکاری را به‌صورت روزانه بررسی کنند تا درخواست‌ها بدون تأخیر رسیدگی شود.

وی از برگزاری ۱۰ جلسه کمیته استانی برای تعیین تکلیف پرونده‌های بیمه بیکاری خبر داد و افزود: تاکنون وضعیت ۸۵۲ متقاضی واجد شرایط در این کمیته بررسی و تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین بر تقویت همکاری با سازمان تأمین اجتماعی و اجرای دقیق ماده ۱۴۸ قانون کار برای صیانت از حقوق کارگران تأکید کرد.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان